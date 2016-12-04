اعتبار ویژه برای توسعه آبرسانی شرب روستایی و عشایری

به گزارش خبرنگار مهر، در بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۶ کل کشور، وزارت نیرو از طریق شرکت های آبفای شهری سراسر کشور و سازمان امور عشایر ایران مکلف شده است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ ۱۵۰ ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. صد درصد وجوه دریافتی تا سقف ۷۰۰ میلیارد ریال از محل حساب مذکور برای آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد.

این اعتبار براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و شرکت های آب و فاضلاب روستایی استان ها و یا سازمان امور عشایرایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمی شود.