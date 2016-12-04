  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۲۴

جزئیات لایحه بودجه سال۹۶کل کشور؛

اعتبار ویژه برای توسعه آبرسانی شرب روستایی و عشایری

اعتبار ویژه برای توسعه آبرسانی شرب روستایی و عشایری

دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور پیشنهاد داد که ۱۵۰ریال از فروش هر مترمکعب آب به توسعه آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص یابد.

به گزارش خبرنگار مهر،  در بند ج  تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۶ کل کشور، وزارت نیرو از طریق شرکت های آبفای شهری سراسر کشور و سازمان امور عشایر ایران مکلف شده است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ ۱۵۰ ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند. صد درصد وجوه دریافتی تا سقف ۷۰۰ میلیارد ریال از محل حساب مذکور برای آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد.  

این اعتبار براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و شرکت های آب و فاضلاب روستایی استان ها و یا سازمان امور عشایرایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمی شود.

کد مطلب 3840662

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها