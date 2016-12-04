دومین نمایشگاه کتاب استان تهران در پاکدشت افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین نمایشگاه و فروشگاه کتاب استان تهران پیش از ظهر یکشنبه در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) شهرستان پاکدشت با حضور علی خیل دار معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل فرهنگ و ارشاد استان تهران، حجت الاسلام حسن لزومی امام جمعه و علی صادقی فرماندار شهرستان پاکدشت افتتاح شد.

علی خیل دار معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در جمع مسئولان و ناشران استانی و شهرستانی اظهار داشت: سال های گذشته میزان مطالعه در کشور بالا بود و اگر کمی دقت کنیم در شب های یلدا همه خانواده جمع می شدند و کتاب حافظ می خواندند، اما باید پرسید آیا باز هم این امر تکرار می شود.

وی افزود: در مدارس معلمان به دانش آموزانی که برای زنگ تفریح به حیاط نمی رفتند، پیشنهاد خواندن کتاب را می دادند و دانش آموزان تشویق به خواندن و مطالعه می شدند.

وی گفت: آسیب هایی که گریبان گیر جامعه برای کم شدن ساعت مطالعه شده است را نمی توان نادیده گرفت ولی این عوامل دلیل مناسبی برای فاصله گرفتن مردم از کتاب نمی شود.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل فرهنگ و ارشاد استان تهران ادامه داد: محتوای کتاب بسیار مهم است، مردم به محتوای کتاب بسیار اهمیت می دهند و اگر کتاب کم یاب هم باشد، آن را با همه سختی ها پیدا می کنند ولی اگر کتاب محتوای خوبی نداشته باشد، مخاطب از کتاب دور می شود.

گفتنی است این نمایشگاه با ۵۰ غرفه و با حضور پنج ناشر بومی و ۲۵ ناشر استانی برای دومین بار به میزبانی پاکدشت برگزار شد.