به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی شاکری در تذکر پیش از دستور خود در جلسه غیرعلنی امروز شورای شهر تهران با بیان اینکه هیچ نظامنامه یا سندی درباره احراز صلاحیت و اولویت بندی مجموعه های مردم نهاد و خصوصی که از شهرداری بودجه و کمک دریافت می کنند، وجود ندارد، تاکید کرد: اکنون که فصل برنامه و بودجه ریزی شهر فرارسیده باید سندی ایجاد شود که به این فهرست مطول سامان دهد.

به گفته شاکری، برخی از این مجموعه ها از سال های قبل کمک نقدی دریافت کرده اند و ردیف مربوطه آنها همچنان تکرار می شود، این در حالی است که مشخص نیست این کمک ها تا کی باید ادامه یابد، مبالغ کمک به هر مجموعه تحت و چه ساز و کاری باید محاسبه شود و نقش آنها در کمک به مدیریت شهری چطور باید ایفا شود.

این عضو روشندل شورای شهر تهران در ادامه، ضمن گرامیداشت روز جهانی معلولان، بر ضرورت مغتنم شمردن این فرصت برای بررسی مشکلات این گروه از شهروندان تاکید کرد و گفت: برابر سرشماری سال ۹۰ بیش از یک میلیون معلول در کشور وجود دارد که ۱۳۳ هزار نفر از این تعداد در تهران ساکن هستند.

شاکری با بیان اینکه اقدامات قابل تقدیری برای فراهم کردن شرایط حضور معلولان در جامعه صورت گرفته است، در عین حال خاطرنشان کرد: جامعه، قوانین و مدیریت شهری باید نسبت به وضعیت معلولان انعطاف بیشتری داشته باشد و برای رفع مشکل آنها بیشتر تلاش کند، چراکه اگر معلولان حضور پررنگ تری در سطح جامعه داشته باشند، آن جامعه نسبت به آسیب های اجتماعی بیمه می شود.

وی خاطرنشان کرد: همه ما به نوعی در معرض معلولیت قرار داریم و اگر هر هزینه ای در این بخش صورت گیرد، برای آینده خود نیز سرمایه گذاری کرده ایم.

شاکری با اشاره به برگزاری مراسم عزدارای امام رضا (ع) توسط هیات احسان الحسین در گرمخانه خاوران، از این اقدام پسندیده تقدیر و تشکر کرد و گفت: این اقدام می تواند با بهره گیری از ظرفیت هیئات مذهبی به منزله مدل بومی تغییر ذائقه آسیب دیدگان اجتماعی و معتادان توسط مدیریت شهری مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران در ادامه به موضوع تصادف اخیر دو قطار که به جان باختن شماری از هموطنان منجر شد، پرداخت و گفت: مطلع شدم که هیات مامور از طرف دولت هنگام بازدید از خانواده های حادثه دیدگان در تبریز با استقبال سردی روبرو شدند به نحوی که در یک کوچه از هشت خانوار، شش خانوار در را به روی هیات باز نکرده اند. این عکس العمل مردم در برابر دولت آن هم در جریان حادثه ای که می توان آن را ناخواسته و غیرتعمدی قلمداد کرد جای تامل دارد عهد شکنی قلدر مآبانه آمریکا حادثه ای نا خواسته و پیش بینی نشده نیست که تحمل شود قطعا نحوه مواجهه ملت با اعتماد بی جای مسئولین به آمریکا به رغم تذکرهای متعدد رهبری معظم، به مراتب شدیدتر از بستن درب به روی آنها خواهد بود.

شاکری با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری در سال های ۸۸ و ۸۹ موضوع دست چدنی و دستکش مخملی را مطرح کردند، افزود: در سال ۹۰ نیز بی اعتمادی به امریکا را به شکل دیگری عنوان کردند و پس از آن امریکا را ابلیس مجسم خواندند. مسوولان بدانند که این قضیه، تصادف قطار نیست که ناخواسته رخ داده باشد بلکه تذکرات متعددی در این رابطه مطرح شده که انتظار این بوده توسط دولت و هیات مذاکره کننده با امریکا مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به مصوبه اخیر سنای امریکا برای تمدید تحریم های ۱۰ ساله داماتو علیه ایران، گفت: اگر دولت نسبت به این تذکرها بی اعتنا باشد و به حداقل اشکالاتی که در بحث ها، تحلیل ها و محاسبات مطرح می شود، نپذیرد و معترف نباشد، اعتماد اکثری مردم را از دست می دهد.

شاکری با بیان اینکه دشمن امریکایی از هر دو جناح دموکرات و جمهوری خواه با یکدیگر متحد شده اند و با یک آرایش واحد در برابر ایران ایستاده اند، تاکید کرد: دولت ما نیز باید از انرژی متراکم ضد امریکایی، ضد بی عدالتی و ضدظلم در دیپلماسی عمومی خود استفاده کند. جا دارد مسوولان تکانی به خود بدهند و پرچم مظلومیت ملت ایران را بلند کرده و حق غصب شده مردم در قضیه مذاکرات هسته ای و تحریم ها را مطالبه کنند.