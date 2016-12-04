۸۰ درصد مردم شهرستان درمیان عشایر و مرزنشین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بشیری زاده بعد از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان درمیان اظهار کرد: در طول دولت یازدهم خدمات زیادی در سطح شهرستان انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه گازرسانی به چهار شهر درمیان در حال انجام است، بیان کرد: تاکنون گاز رسانی به دو شهر انجام شده است.

به گفته وی در سال جاری بالغ بر ۶۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در این زمینه هزینه شده است.

فرماندار درمیان با بیان اینکه کارخانه سیمان باقران، سد رزه و بازارچه گلورده سه پروژه مهم شهرستان بوده که باید مشکلات آن حل شود، عنوان داشت: بعد از ۱۱ سال با حضور استاندار شاهد راه اندازی کارخانه سیمان باقران تا پایان سال جاری خواهیم بود.

۹۹ درصد تجار درمیان به بازارچه ماهیرود پناه برده اند

بشیری زاده با اشاره به بسته شدن بازارچه مرزی این شهرستان، گفت: در حال حاضر بیشتر تجار شهرستان به بازارچه میل ۷۸ پناه برداند و آن را اداره می کنند.

وی اضافه کرد: حدود ۹۹ درصد از تجار درمیان در مرز میل ۷۸مشغول بکار شده اند که امیدواریم با فعال شدن بازارچه مرزی شهرستان به شهر خود بازگردند.

فرماندار درمیان با بیان اینکه امسال در چهار شهر این شهرستان اقدامات بسیار مناسبی در بخش راه ها انجام شده است، بیان داشت: انتظار داریم برای اتمام آسفالت معابر در این شهرها به هر کدام یک هزار تن قیر رایگان اختصاص یابد.

بشیری زاده اضافه کرد: در سال گذشته نیز ۲۳ روستای این شهرستان از محل قیرهای رایگان آسفالت شده اند که نیاز است امسال نیز در این زمینه کمک بیشتری به شهرستان شود.

وی بیان داشت: حدود ۸۰ درصد از مردم شهرستان درمیان عشایر و مرزنشین هستند که توجه به اشتغال و معیشت آن ها تاثیر بسزایی در تامین امنیت مرزها خواهد داشت.

کمبود پرسنل در بیمارستان اسدیه

امام جمعه اهل سنت اسدیه نیز در این جلسه، کمبود پرسنل در بیمارستان اسدیه را یکی از مهمترین مشکلات شهرستان عنوان کرد و گفت: این بیمارستان تنها متعلق به شهر اسدیه نیست و برای تمام مردم شهرستان است از این رو باید برای تامین نیروی مورد نیاز آن کاری انجام شود.

مولوی سید احمد عبداللهی با بیان اینکه همچنین در حال حاضر ۸۵ هکتار از اراضی اسدیه بین راه و شهرسازی و بنیاد مستضعفان مشاع است، بیان داشت: اگر این مشکل برطرف شود بسیاری از مشکلات مردم حل خواهد شد.

وی همچنین به اختصاص سهیمه سوخت مرزنشینی اشاره کرد و افزود: تمامی مردم بخش مرکزی و حتی نیمی از ساکنین شهر گزیک از این سهیمه سوخت محروم شده اند که این جای سوال دارد.