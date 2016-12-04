ارتش عراق ۴ روستا در شمال شهر «موصل» را آزاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، نیروهای عراقی همچنان به پیشروی های خود در جبهه های مختلف نبرد با داعش در شهر موصل ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، نیروهای عراقی پس از به هلاکت رساندن ده ها عنصر تکفیری داعش موفق به تسلط بر این روستاها شدند.

این در حالی است که سلسله پیشروی های نیروهای عراقی در دیگر محورهای عملیات آزادسازی شهر موصل همچنان ادامه دارد.

در همین حال، عملیات آزادسازی محور غربی نیز که به طور کامل به نیروهای حشد الشعبی سپرده شده است، همچنان با قدرت پیش می رود.

گفتنی است، عملیات بزرگ آزادسازی شهر موصل با مشارکت ۴۵ هزار نیروی عراقی تحت فرمان «حیدر العبادی» فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق در جریان است.