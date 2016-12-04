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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۲۹

دادستان قزوین:

مدیران اوقاف نظارت بر عملکرد متولیان وقف را جدی بگیرند

مدیران اوقاف نظارت بر عملکرد متولیان وقف را جدی بگیرند

قزوین- دادستان قزوین گفت: نظارت بر عملکر متولیان وقف باید جدی گرفته شود تا بتوان اعتماد عموم جامعه را به تداوم جاری شدن فرهنگ وقف جلب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی روز یکشنبه در دیدار با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین که در محل دادستانی برگزار شد اظهارداشت: کسانی که در حوزه وقف فعالیت می کنند ضمن ترویج یک سنت حسنه موجب جلب رضایت الهی و کسب سعادت برای خود نیز می شوند.

وی افزود: مهمترین وظیفه شما عمل به نیت واقفان است و باید مراقبت کنید تا این کار به نحو مطلوبی انجام شود تا اعتمادسازی کنید.

دادستان قزوین یادآورشد: اوقاف مانند یک مکان دینی و حوزه علمیه حریم مقدسی دارد و باید ضمن رعایت مسائل شرعی در انجام وظیفه بر فعالیت ها نیز نظارت شود تا از مسیر درست منحرف نشود.

وی بیان کرد: رعایت قوانین و احکام شرعی در امور وقفی بسیار مهم است و همه باید دقت کنید تا هیچ غفلتی از این کار صورت نگیرد و برای منافع زودگذر دنیوی آخرت خود را خراب نکنید.

حجت الاسلام صادقی تصریح کرد: باید عملکرد متولیان وقف بدقت مورد نظارت و بازرسی دقیق قرار گیرد تا ک. تاهی صورت نگیرد و همچنان وقف به عنوان یک حسنه ماندگار در جامعه مورد توجه و عمل خیرین قرار گیرد.

دادستان قزوین برای همکاری با اداره اوقاف برای حل مشکلات حقوقی وقفیات اعلام آمادگی کرد.

حجت الاسلام عادل مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین نیز گفت: همه تلاش خود را به کار می گیریم تا ضمن رعایت مسائل شرعی به نیت واقفین بدقت عمل شود.

وی افزود: وقف را امانت می دانیم و در صیانت از آن تلاش خواهیم کرد.

کد مطلب 3840668

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