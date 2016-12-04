مدیران اوقاف نظارت بر عملکرد متولیان وقف را جدی بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی روز یکشنبه در دیدار با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین که در محل دادستانی برگزار شد اظهارداشت: کسانی که در حوزه وقف فعالیت می کنند ضمن ترویج یک سنت حسنه موجب جلب رضایت الهی و کسب سعادت برای خود نیز می شوند.

وی افزود: مهمترین وظیفه شما عمل به نیت واقفان است و باید مراقبت کنید تا این کار به نحو مطلوبی انجام شود تا اعتمادسازی کنید.

دادستان قزوین یادآورشد: اوقاف مانند یک مکان دینی و حوزه علمیه حریم مقدسی دارد و باید ضمن رعایت مسائل شرعی در انجام وظیفه بر فعالیت ها نیز نظارت شود تا از مسیر درست منحرف نشود.

وی بیان کرد: رعایت قوانین و احکام شرعی در امور وقفی بسیار مهم است و همه باید دقت کنید تا هیچ غفلتی از این کار صورت نگیرد و برای منافع زودگذر دنیوی آخرت خود را خراب نکنید.

حجت الاسلام صادقی تصریح کرد: باید عملکرد متولیان وقف بدقت مورد نظارت و بازرسی دقیق قرار گیرد تا ک. تاهی صورت نگیرد و همچنان وقف به عنوان یک حسنه ماندگار در جامعه مورد توجه و عمل خیرین قرار گیرد.

دادستان قزوین برای همکاری با اداره اوقاف برای حل مشکلات حقوقی وقفیات اعلام آمادگی کرد.

حجت الاسلام عادل مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین نیز گفت: همه تلاش خود را به کار می گیریم تا ضمن رعایت مسائل شرعی به نیت واقفین بدقت عمل شود.

وی افزود: وقف را امانت می دانیم و در صیانت از آن تلاش خواهیم کرد.