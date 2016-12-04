بیمارستان ها و سینماهای پایتخت ایمنی لازم را ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شریف زاده با اشاره به سازمان ها و ارگان های پرخطر در شهر تهران گفت: در بیمارستان ها بیماران و افراد ناتوان حضور دارند که در زمان بروز حادثه یا حریق نمی توانند به خودشان کمک کنند. این موضوع مشکلی است که شامل ۹۰ درصد این مجموعه هاست.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به مراکز تجمعی در پایتخت ادامه داد: مراکز درمانی و بیمارستان ها و همچنین مراکز آموزشی جزو این دسته قرار می گیرند. به عنوان نمونه در کارگاه های آموزشی دانشگاه تهران خطرات بالقوه ای وجود دارد که چندی پیش در کارگاه دانشگاه طراحی و معماری اره های بدون حفاظ بر اثر پرت شدن ترکش، باعث آسیبی جدی به چشم دانشجویان شد.

وی با بیان اینکه در برخی حوادث حتی امکان قطع عضوهای بدن نیز وجود دارد، اظهار کرد: به عنوان مثال در مقطع دکترای تخصصی در دانشگاه تربیت مدرس متاسفانه انفجار کپسول هیدورژن که متعلق به ۴۵ سال پیش بود، باعث مرگ یک دانشجو در سال پایانی تحصیلش شد. همچنین خانم دستیار نیز در این حادثه از ناحیه هر دو چشم نابینا شد. تعویض این وسایل به هیچ عنوان هزینه بر نیست، اما مسئولان اعتقادی به خرید و تغییر لوازم جدید ندارند.

وی در خصوص کارگاه های تولیدی به عنوان مجموعه ای پر خطر در سطح شهر تهران خاطرنشان کرد: طبق فصل چهارم قانون کار، کارگاه ها زیرنظر وزارت کار و رفاه اجتماعی هستند که این ارگان به عنوان ضابط قضایی می تواند در خصوص موضوع ایمنی به صورت مستقیم با متخلفین برخورد کند که صراحتا در قانون نیز بیان شده است اما به هر دلیلی این کار صورت نمی پذیرد.

شریف زاده با بیان اینکه متاسفانه سینماهای شهر تهران نیز از شرایط خوبی به لحاظ ایمنی برخوردار نیستند، ادامه داد: سینماها جزو بخش خصوصی محسوب می شوند و وزارت ارشاد هم در این باره با ما همکاری داشته است، اما مالکان سینماها می گویند که ما بودجه نداریم و اگر وزارتخانه بودجه ای را در این باره تخصیص دهد، نسبت به این کار اقدام خواهیم کرد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به اینکه ایمنی و راه اندازی یک بحث بوده و نگهداری یک موضوع دیگر است، خاطرنشان کرد: اگر مجموعه ها اعم از خدماتی و رفاهی؛ ذاتا اعتقادی به ایمنی نداشته باشند، کاری از پیش نخواهد رفت. حتی برخی مراکز با تغییر کاربری پله های فرار به کافه تریا یا فست فود برای افزایش سرمایه باعث به خطر افتادن جان بسیاری از انسان ها در مواقع اضطرار شده اند.