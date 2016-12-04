بخشی از اتلاف انرژی در استان مربوط به فرسودگی شبکه است

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان نیک اقبالی ظهر یکشنبه در نشست کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان افزود: فرسودگی شبکه توزیع برق، شکستگی لوله آب یا نشت گاز هدرروی بسیاری را به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه رسیدگی و بازدید به موقع از تاسیسات برق و گاز در استان یک ضرورت است، گفت: رفع و اصلاح مشکلات شبکه توزیع در کاهش هدر روی انرژی بسیار موثر است.

نیک اقبال استفاده از ظرفیتهای جدید برای تولید انرژی را از برنامه های مهم در راستای صرفه جویی در مصرف انرژی دانست و افزود: در این راستا احداث نیروگاه‌های بادی و برق آبی اهمیت فراوانی دارد.

وی تصریح کرد: احداث این نیروگاه‌ها نیازمند حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی است که با انجام کار پژوهشی و مطالعاتی در حوزه انرژی از سوی دستگاه‌های اجرایی میسر می شود.

نیک اقبالی همچنین استفاده از کنتورهای هوشمند آب، برق و گاز و به کارگیری سیستمها و ابزارهای پیشرفته را در راستای کاهش مصرف مهم دانست.

وی افزود: ارائه وسایل خانگی کم مصرف به مردم نیز در کاهش مصرف انرژی بسیار مهم است.