به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی با قرائت پیام رئیس جمهور به مناسبت روز جهانی معلولان افزود: اقدامات انجام شده در زمینه حمایت از معلولان باید مورد ارزیابی و بازنگری قرار گیرد تا بدانیم سازمانهای متولی تا چه اندازه توانسته اند مسیر را برای شکوفایی معلولان و نبوغ خلاقیت آنان هموار کند.

وی با اشاره به موفقیت ورزشکاران پارالمپیکی ادامه داد: این معلولان ورزشکار محدودیتهای جسمانی را کنار زدند و با عزم ملی فرصتهای بالندگی را ایجاد کردند.

رئیس سازمان بهزیستی اضافه کرد: جشنواره تئاتر معلولان با حضور هشت کشور خارجی در اصفهان برگزار می شود که هدف آن شکوفای خلاقیت هنری افراد دارای معلولیت است.

محسنی بندپی خاطرنشان کرد: بهزیستی به عنوان متولی نظارت، اقدام و عمل در حوزه معلولان به تنهایی نمی تواند مشکلات این قشر از جامعه را برطرف کند بلکه همکاری همه دستگاهها به ویژه سمن‌ها و تشکلهای معلولان ضروری است.

وی تاکید کرد: اولویت بهزیستی ایجاد زمینه برای حضور معلولان در فعالیتهای اجتماعی است و در همین راستا شورای مناسب سازی به تحلیلی از وضعیت مناسب سازی در دستگاههای دولتی و شهرداری اقدام کرده است.

رئیس سازمان بهزیستی گفت: اشتغال و مسکن معلولان و ارائه وسایل کمک توانبخشی به معلولان زمینه ورود بیشتر افراد معلول به جامعه را فراهم می کند.

محسنی بندپی ادامه داد: باید با بهره گیری از همه توان دولت و سمن ها شرایطی را ایجاد کنیم تا به حقوق معلولان در افزایش مستمری، حمایتهای درمانی و بیمه ای و معیشت افراد دارای معلولیت بیشتر توجه شود.