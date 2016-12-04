محکومیت اقدام گروه کرد سوری «پ ی د» توسط «بارزانی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «مسعود بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق طی بیانیه ای با اشاره به حمله مسلحانه گروه مسلح کردی «پ ی د» به کردهای سوریه گفت: مرتکبان این حمله حتما حساب این را پس خواهند داد.



روز گذشته گروه پ ی د به مردم قامشلی که در اعتراض به بازداشت اعضای شورای ملی کردهای سوریه از سوی این گروه تجمع کرده بودند تیراندازی کرده بود.



بارزانی با اشاره به این اقدام پ ی د در ادامه گفته است: از کسانی که کودکان و جوانان کرد را مورد ضرب و شتم قرار می دهند همیشه به زشتی یاد خواهد شد.



وی همچنین از مردم منطقه امودا از توابع قامشلی سوریه به خاطر اعتراض به گروه تروریستی پ ی د تشکر کرده است.

