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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۰۶

محکومیت اقدام گروه کرد سوری «پ ی د» توسط «بارزانی»

محکومیت اقدام گروه کرد سوری «پ ی د» توسط «بارزانی»

رئیس اقلیم کردستان عراق اقدام گروه مسلح کرد «پ ی د» در شهر قامیشلی سوریه را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «مسعود بارزانی» رئیس اقلیم کردستان عراق طی بیانیه ای با اشاره به حمله مسلحانه گروه مسلح کردی «پ ی د» به کردهای سوریه گفت: مرتکبان این حمله حتما حساب این را پس خواهند داد.

روز گذشته گروه پ ی د به مردم قامشلی که در اعتراض به بازداشت اعضای شورای ملی کردهای سوریه از سوی این گروه تجمع کرده بودند تیراندازی کرده بود.

بارزانی با اشاره به این اقدام پ ی د در ادامه گفته است: از کسانی که کودکان و جوانان کرد را مورد ضرب و شتم قرار می دهند همیشه به زشتی یاد خواهد شد.

وی همچنین از مردم منطقه امودا از توابع قامشلی سوریه به خاطر اعتراض به گروه تروریستی پ ی د تشکر کرده است.
 

کد مطلب 3840676
پیمان یزدانی

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