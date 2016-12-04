پای لهستانی ها به شهرک صنعتی قرچک باز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرمایه گذاران لهستانی به منظور حضور در شهرک صنعتی قرچک، برای اجرای امور صنعتی و اقتصادی با فرماندار این منطقه دیدار و گفتگو کردند.

فرماندار شهرستان قرچک در این دیدار با اشاره به اینکه قرچک استعدادهای بالقوه ای برای کار صنعتی دارد، گفت: ما با اصل سرمایه گذاری خارجی با مشارکت شهروندان ایرانی موافقیم و آمادگی لازم را برای این کار داریم.

مرسلپور افزود: شهرک صنعتی قرچک یک شهرک جدید با بازدهی و برند جدید است و به لحاظ موقعیت جغرافیایی متقاضیان زیادی دارد که باعث شد ۳۰۰ هکتار به دلیل کثرت متقاضیان به این شهرک افزوده شد.

وی نزدیکی به راه آهن و فرودگاه امام(ره) و سایر دسترسی ها را از جمله مزایای شهرک صنعتی قرچک برشمرد و گفت: اگر سرمایه گذاران آمادگی داشته باشند، مجموعه شهرستان نهایت همکاری را با آن ها خواهد داشت.

در ادامه جلسه نیز سرمایه گذاران لهستانی نظرات خود را بیان کردند.

این سرمایه گذاران ضمن ابراز خرسندی از گسترش روابط با ایران، علاقه مندی خود را برای حضور در شهرک صنعتی قرچک اعلام کردند.