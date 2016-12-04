وزارت خارجه توانایی خود را در توسعه قدرت سیاسی بکار بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد غرضی، وزیر پست و تلگراف دولت کارگزاران در حاشیه سومین کنگره حزب مردمی اصلاحات که عصر امروز در سالن همایش های صدرا برگزار شد، در جمع خبرنگاران و در خصوص تمدید تحریم های معروف به ISA توسط سنای آمریکا گفت: آمریکا در خاورمیانه گرفتار مشکلات بسیاری شده است و در سیاست خاورمیانه ای خود نیز شکست خورده و با این رفتارها می خواهد قدرت نمایی کند؛ ولی قدرت نیست.

وزیر پست و تلگراف دولت کارگزاران ادامه داد: مسئولین کار خود را انجام داده اند. موافق اینکه قدرت سیاسی را فقط با بحث های سیاسی معاوضه کنیم، نیستم. بحث های سیاسی جایگاه قدرت سیاسی را هرگز نمی گیرند.

وی در خصوص عملکرد دستگاه وزارت خارجه نیز گفت: دستگاه وزارت خارجه توانایی های بسیار خوب کارشناسی به دست آورده است. این کارشناسی را باید در توسعه قدرت سیاسی بکار بگیرند نه در فروش قدرت سیاسی.