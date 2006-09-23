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۱ مهر ۱۳۸۵، ۹:۲۳

شهردار تهران زنگ آغاز سال تحصيلي دبيرستان علامه حلي را به صدا در آورد

شهردار تهران زنگ آغاز سال تحصيلي دبيرستان علامه حلي را به صدا در آورد

شهردار تهران ساعت 30/7 دقيقه صبح امروز با حضور در دبيرستان علامه حلي زنگ آغاز سال تحصيلي 86- 85 را به صدا در آورد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، همزمان با نخستين روز ماه مهر دكتر محمد باقر قاليباف ضمن حضور در دبيرستان پسرانه علامه حلي در منطقه 11 آموزش و پرورش (خيابان كارگر جنوبي) ، زنگ آغاز سال تحصيلي جديد را به صدا در آورد.

در اين مراسم جمعي از مديران آموزش و پرورش  و تعدادي از مسئولان شهرداري تهران نيز حضور داشتند.

شهردار تهران پس از به صدا در آوردن زنگ آغاز سال تحصيلي جديد ، در جمع دانش آموزان و كادر واحد آموزشي دبيرستان علامه حلي سخنراني كرد.

بنابراين گزارش ، دبيرستان علامه حلي پر افتخارترين دبيرستان آسيا است و دانش آموزان آن تاكنون موفق شده اند 110 مدال جهاني را در المپيادهاي گوناگون براي كشورمان به ارمغان بياورند.

کد مطلب 384068

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