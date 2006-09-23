شهردار تهران زنگ آغاز سال تحصيلي دبيرستان علامه حلي را به صدا در آورد

به گزارش خبرگزاري مهر ، همزمان با نخستين روز ماه مهر دكتر محمد باقر قاليباف ضمن حضور در دبيرستان پسرانه علامه حلي در منطقه 11 آموزش و پرورش (خيابان كارگر جنوبي) ، زنگ آغاز سال تحصيلي جديد را به صدا در آورد.

در اين مراسم جمعي از مديران آموزش و پرورش و تعدادي از مسئولان شهرداري تهران نيز حضور داشتند.

شهردار تهران پس از به صدا در آوردن زنگ آغاز سال تحصيلي جديد ، در جمع دانش آموزان و كادر واحد آموزشي دبيرستان علامه حلي سخنراني كرد.

بنابراين گزارش ، دبيرستان علامه حلي پر افتخارترين دبيرستان آسيا است و دانش آموزان آن تاكنون موفق شده اند 110 مدال جهاني را در المپيادهاي گوناگون براي كشورمان به ارمغان بياورند.