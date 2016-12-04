ستاد انتقال صنوف نامناسب با زیست شهری در کرمانشاه تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله رازانی امروز یکشنبه در نشستی که با حضور اصناف و بازاریان در کرمانشاه برگزرار شد، اظهار داشت: دولت و نهادها و بخش خصوصی باید با هم همکاری داشته باشند تا امور جامعه پیش برود.

وی با اشاره به اینکه در قرون گذشته اساس روابط جوامع نزاع و درگیری و تعارضات بود، افزود: بشر امروز به جایی رسیده که تعامل را مد نظر داشته باشد و به ندرت در دنیا دولت نابخردی مانند عربستان یافت می‌شود که تصور می‌کند مشکلات کشورش را با جنگ حل کند.

استاندار کرمانشاه بیان کرد: دنیای امروز دنیای جنگ نیست بلکه باید جوامع به رسمیت شناخته شوند و ما بر اساس ضرورت و تجربه باید کنار هم بنشینیم. و چاره ای جز حمایت از یکدیگر نداریم.

وی بیان کرد: اوایل انقلاب صادرات روزانه سه میلیون بشکه نفت جوابگوی نیاز جمعیت سی میلیونی کشور بود اما در این دوران جمعیت کشور ۸۰ میلیون نفر و با نیازهای بسیار بیشتر از دو سه دهه قبل شده است.

رازانی تجدد طلبی، دین داری و علاقه به ملیت را سه ویژگی مردم ایران دانست و گفت: رژیم شاه بر طبل ملیت گرایی و تجدد می کوبید و دین را نادیده گرفت و سقوط کرد و اکنون جمهوری اسلامی باید به این سه مورد گردن بگذارد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه انتظارات مردم بالا رفته، گفت: دولت چاره ای ندارد جز اینکه از کمک بخش خصوصی استفاده کند.

وی بیان کرد: مدیران نظام بازار را نهادی ریشه دار در کشور می دانند همانطور که روحانیت نهادی ریشه دار و دارای جایگاه است. بازار در دوران مشروطیت و در دوران انقلاب اسلامی و جنگ نیز نقش ایفا کرد.

رازانی با تاکید بر ضرورت حمایت از بازاریان گفت: کرمانشاه تجربه‌ای ناموفق در بحث ایجاد شهرک‌های صنفی دارد اما باید کلانشهر یک میلیونی کرمانشاه برای این موضوع فکری کند.

وی گفت: کرمانشاه در مرکزی غرب کشور است و همدان تلاش می‌کند که این جایگاه را بگیرد اما با این شرایط شهر یک میلیونی کرمانشاه استحقاق اینکه مرکزیت ۱۰ میلیونی غرب را داشته باشد این جایگاه را ندارد و رسیدن به این جایگاه خواسته ما است.

استاندار کرمانشاه تاکید کرد: کرمانشاه باید به دوران شکوه خود برگردد و برای رسیدن به این مهم باید صنوف را ساماندهی کنیم.

رازانی از تشکیل ستادی برای انتقال صنوف نامناسب با زیست شهری خبر داد و گفت: مدیریت ارشد استان این آمادگی را دارد و این ستاد با مسئولیت استاندار تشکیل شود.

وی با ابراز رضایت از عملکرد اداره کل مالیات استان کرمانشاه گفت: ما احساس ی که اداره مالیات استان خیلی مردم را تحت فشار قرار می دهد.