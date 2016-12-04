تخت روانچی: مصوبه کنگره آمریکا در تمدید تحریم ایران نقض برجام است

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (یکشنبه) به بررسی تخصصی انتخابات ریاست جمهوری و آثار آن با حضور مجید تخت روانچی و قشقاوی، معاون پارلمانی وزارت خارجه پرداخت.

تخت روانچی با بیان اینکه انتخابات این دوره آمریکا با دوره های گذشته متفاوت بود در توضیح دلیل آن گفت: این تفاوت از آن جهت است که کاندیدایی از طرف جمهوری خواهان روی کار آمد که سابقه کار سیاسی نداشت. او با شعارهایی وارد عرصه انتخابات شد که آثار زیادی بر روی توده های مردم گذاشت.

وی ادامه داد: ترامپ نشان داد که سیاست خارجی‌اش با گذشته متفاوت است. او در مورد برجام نظرات متفاوتی دارد. یک بار گفت که برجام را پاره می‌کنم و بار دیگر گفت که درباره برجام باید دوباره مذاکره کنیم؛ از این گونه اظهارنظرها می‌توان استنباط کرد که تغییر و تحولاتی در سیاست خارجی آمریکایی‌ها رخ خواهد داد.

معاون وزیر خارجه با بیان اینکه مهمترین موضوع ما و آمریکایی ها برجام است گفت: در این رابطه ترامپ دو راه بیشتر ندارد؛ یا برجام را کنار می‌گذارد که در این صورت هزینه به هم خوردن برجام به گردن آمریکایی‌ها خواهد افتاد. راه دوم این است که با حفظ برجام سیاست‌های خصمانه‌تر و سخت‌تری علیه ایران به کار گیرد تا هزینه توقف برجام به گردن ایران بیفتد.

تخت روانچی در ادامه گفت: ما در قبال این تحولات فرصت‌ها و تهدیداتی داریم که باید به آن بپردازیم. به طور مثال ترامپ گفته همت و توان خود را برای نابودی داعش به کار خواهد گرفت که این یک فرصت است.

وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران برای هر وضعیتی آمادگی کامل دارد گفت:‌ ترامپ و تیم او باید بداند که ایران طعمه غیرقابل هضم بسیار سخت و مقاومتی در برابر اوست و مثل گذشته در هر شرایطی پیروز میدان خواهد بود.

تخت روانچی در ادامه این جلسه و بعد از اظهارات ذوالنوری، جاسمی، کریمی قدوسی، نجفی و جلالی گفت: با اجماع تمام مسئولان کشور پشت سر مقام معظم رهبری، ‌اقدام آمریکا نقض صریح برجام است؛ به طوری که حتی اگر در اجرای قانون ایسا بندهای مربوط به هسته‌ای را هم اجرا نکنند مصوبه کنگره نقض برجام است چون این مصوبه تحریم جدید علیه ایران اعمال کرده است.

همچنین امروز امیر دریادار سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش در جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور یافت و گزارش جامعی از اقدامات، ‌فعالیت ها و برنامه ها و چشم انداز آینده نیروی دریایی ارائه کرد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت:‌ امروز دریا ظرفیت بسیار مهمی برای جمهوری اسلامی ایران است؛ البته هنوز نتوانسته‌ایم از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم. نیروی دریایی مصمم است، از کلیه ظرفیت‌ها استفاده کند و مطابق نظرات فرماندهی کل قوا، مقام معظم رهبری در بخش‌هایی از دریا حضور پیدا کنیم که دشمنان ما تصور آن نمی‌کردند.

امیر دریادار سیاری تاکید کرد:‌ اقتدار دریایی و توسعه بنادر مکران محور فعالیت‌های ماست. در طرح ولایت نیروی دریایی دامنه اعمال مسئولیت خود را به دریاهای آزاد گسترش داده و در این مسیر سخت نیازمند حمایت و کمک مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هستیم.