۱۸۳ دستگاه در استان به شبکه دولت متصل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رسولی ظهر یکشنبه در جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت استان افزود: تا قبل از سال ۹۴ تنها ۵۹ دستگاه در استان به شبکه دولت متصل بودند.

رسولی با بیان اینکه از لحاظ فنی مشکلی در راستای اتصال به شبکه دولت وجود ندارد، عنوان داشت: مهمترین مشکل در این راستا استفاده نامناسب دستگاهها از شبکه دولت است.

وی افزود: در حالی که پوشش مناسبی از اتصال دستگاه ها به شبکه دولت وجود دارد، اما استفاده و بهره مندی مناسبی از این شبکه در بین دستگاه های استان وجود ندارد.

رسولی با بیان اینکه شبکه دولت خدمات مختلف بین دستگاهی را نیز ارائه می دهد، گفت: ۸۷ دفتر پیشخوان دولت در استان وجود دارد که از این تعداد ۷۲ دفتر در استان فعال است.

رسولی افزود: در این دفاتر ۷۷ نوع خدمات مختلف الکترونیکی به مردم استان ارائه می شود.