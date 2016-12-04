به گزارش خبرنگار مهر، سلمان خدادادی در همایش روز جهانی معلولان با اشاره به موفقیتهای معلولان در عرصه های مختلف ورزشی، فرهنگی و هنری افزود: روز جهانی معلولان فرصتی است تا خودباوری معلولان به نمایش درآید.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر اینکه معلولان باید به این باور برسند که معلولیت نمی‌تواند، محدودیت باشد؛ خاطرنشان کرد: مسئولان نیز باید باور کنند که بهترین اقدامات در بخش معلولیت توسط خود معلولان می‌تواند انجام شود و همچنین آنها باید باور کنند که می‌توانند از وجود معلولان در بخش‌های مختلف و مدیریت استفاده کنند.​

خدادادی عنوان کرد: مجلس دهم قدم‌هایی اساسی را برای حمایت از معلولان برداشته است که اجباری شدن آزمایشات ژنتیکی در برنامه ششم توسعه و آزمایش‌های پیش از ازدواج به صورت رایگان از آن جمله است. هزینه این آزمایش‌ها بر اساس تصویب مجلس توسط دولت پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه سالانه ۴۰ هزار معلول به جامعه معلولان کشور افزوده می‌شود، افزود: با مصوبات مجلس بخش بزرگی از مشکلات معلولان حل می‌شود.

خدادادی اضافه کرد: با تصویب قانون کاهش ساعات کاری زنان بخشی از مشکلات زنان دارای فرزند معلول حل شد.

وی خاطرنشان کرد: فراکسیون حمایت از معلولان با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس بیشترین نماینده را به خود اختصاص داده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین از اتمام بررسی قانون جامع حمایت از معلولین در آینده نزدیک خبر داد و گفت: امیدواریم با همکاری کمسیون های برنامه و بودجه، اجتماعی و صنایع این قانون به نتیجه نهایی رسیده و مسائل مرتبط با بودجه آن حل شود.

وی گفت: در کمیسیون مشترک بسیاری از مطالبات معلولان مثل بیمه و درمان سنجیده شده است.

خدادادی در پایان عنوان کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس آمادگی دارد، موانع قانونی موجود برسر راه معلولان را رفع کند و امیدواریم با تصویب این طرحها، موانع مالی هم در بودجه سال آینده برطرف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم از تعدادی از نخبگان معلول و همچنین قهرمان پارالمپیکی تجلیل شد.