ضرورت راه اندازی رادیو مدیریت شهری در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری در سیصد و نهمین جلسه شورا با اشاره به عدم اطلاع رسانی صحیح در ایام برفی پایتخت گفت: در روزهایی که برف پایتخت را فرا گرفته بود انصافا زحمات زیادی کشیده شد تا شهروندان دچار زحمت نشوند اما آنچه موجب برخی اختلالات در ترددها می شد عدم اطلاع رسانی صحیح بود.

شاکری در ادامه افزود: به نظر می رسد ضرورت راه اندازی یک شبکه رادیو خاص مدیریت شهری که اطلاعات عمیلاتی به شهروندان بدهد احساس می شود.

رییس کمیته عمران شورا افزود: رعایت انضباط شهری به میزان ۳۰ درصد ترافیک را کاهش خواهد داد و اطلاع رسانی درست و صحیح یکی از مواردی است که می تواند موجب افزایش انضباط شهری شود.

شاکری همچنین خواستار شد که پلیس راهنمایی رانندگی در ایام عادی سال با جدیت اعمال قانون کند تا در روزهای بحرانی با مشکل مواجه نشویم. برخورد با خودروهایی که پلاک های خود را در هنگام ورود به محدوده طرح ترافیک مخدوش می کنند یکی از این موارد است.