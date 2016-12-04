طرح تحول سلامت هزینه های درمانی مردم را کاهش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دکتر علی ربیعی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۴ آذر) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس گفت: ابتدا از آقای مصری تشکر می کنم به دلیل اینکه سوال این نماینده راهگشاست و زمینه برای این فراهم می شود که هم سازمان تامین اجتماعی و سازمان های دیگر بیمه ای اقدامات خود را انجام دهند.

وی ادامه داد: بنده به بیانات دکتر دستجردی وزیرسابق بهداشت و درمان استناد می کنم که اشاره داشت در ایران سهم پرداخت هزینه های درمانی بیش از ۵۴.۸ درصد است و در کشور پاکستان این رقم بیشتر است.

ربیعی افزود: طرح تحول سلامت برای ارتقای سلامت طرحی بود که دولت آماده کرد و باعث شد که هزینه های درمان به ۱۰ درصد یا کمتر از ۱۰ درصد خروجی از جیب مردم برسد و توانستیم میزان رضایت اجتماعی را دراین زمینه به دست آوریم. در وزارت رفاه برای کاهش میزان سهم پرداختی بیماران از هزینه ها تلاش شد.

وی ادامه داد: اجرای طرح تحول سلامت در راستای آرمان های امام خمینی (ره) و رفع دغدغه های مقام معظم رهبری برای فشار اقتصادی وارد به خانواده های بیمار است.

ربیعی گفت: همزمان با این طرح چند کار را جلو بردیم و بخشی از کاستی ها طبیعی است اما تلاش شد پوشش بیمه ای بیشتری به صورت فراگیر در دسترس قرار بگیرد و ۱۰ میلیون فقیر حاشیه نشین تحت پوشش این طرح قرار گرفتند.

وی افزود: وقتی طرح آغاز شد چند چالش زیرساختی داشتیم؛ اما به دلیل اینکه سرعت در اجرای طرح برای خروج از شرایط بد درمانی مهم بود این موضوع مورد توجه قرار گرفت و باید به محوریت بحث پزشک خانواده و نظام ارجاع توجه می کردیم و اصلاح را در حین آغاز طرح اجرا کردیم.

ربیعی گفت: کنترل هزینه ها و اصلاحات باید انجام شود، اما باید به زیرساخت ها توجه شود. البته دولت نتوانست سهم خود را در این موضوع اجرایی کند به دلیل اینکه چالش ها و موانعی وجود داشت و حدود ۳ تا ۴ هزار میلیارد تومان باید کاهش هزینه می دادیم و امسال ۱۱ هزار میلیارد تومان در بودجه سلامت منابع درنظرگرفته شد و ما باید به سمت کنترل برویم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: ما در بخش تامین اجتماعی ۸ هزار میلیارد تومان بودجه درمان را تا ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش دادیم و بیش از پول درمان و سهم نه بیست و هفتم بوده و یک ریال به خارج از تامین اجتماعی نرفته است و از قانون نیز تخطی نشده است و حتی برای ساخت بیمارستان ها نیز از نه بیست و هفتم منابع در نظر گرفته شده هزینه ای انجام نشد.

ربیعی اضافه کرد: من از این طرح حمایت می کنم و معتقدم قانون زمین مانده برنامه پنجم توسعه و آرزوی زمین مانده بزرگان انقلاب اسلامی را اجرا کرده ایم و معتقدم دغدغه مقام معظم رهبری را که فرمودند یک بیمار باید تنها رنج بیماری داشته باشد نه رنج بی پولی، در این طرح عملیاتی کردیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در گذشته ۱۰ میلیون کارگر حاشیه نشین شهری فاقد دفترچه بیمه تامین اجتماعی بودند، گفت: ما در این طرح این موضوع را دنبال کرده ایم تا حقوق آنها تامین شود.

ربیعی با بیان اینکه خوشبختانه من ادعای بی نقصی ندارم، گفت: من کسی نبوده ام که بگویم هیچ کار من اشکالی نداشته است، من هم خطا کرده ام اما یک کار بزرگ را دنبال کرده ایم و خطای ما خطایی نبوده است که کسی یا چیزی را به زمین بزند بلکه اصلاح روش ها بوده است و در حال انجام آن هستیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: در گذشته مردم در زمینه درمان با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کردند اما در حال حاضر مردم در زمینه درمان نفس می کشند آیا کسی می تواند این موضوع را کتمان کند.

وی افزود: ما آگاهیم و تلاش می کنیم و من صادقانه در خدمت این طرح هستم و بیشترین انرژی خود را تاکنون صرف این طرح مهم و اشتغال کرده ام اما متاسفانه از هر سو مورد هجمه قرار می گیرم و باید بگویم هزینه های این طرح از پول و درآمدهای تامین اجتماعی پرداخت نمی شود.

ربیعی تصریح کرد: ما اگر برای طرح تحول سلامت جلو آمده ایم و ایستادگی می کنیم برای این است که زیر میزی را از بین ببریم و می خواهیم خروج از جیب مردم را کسر کنیم. تعرفه ها را متناسب با منابع حاصل از حذف هدفمندی یارانه ها تعریف کرده ایم اما منابع هدفمندی به دست نیامد و ما در بیمه مقصر نبودیم و حال که منابع ما برای سال آینده مشخص شده است در حال تنظیم مصارف خود هستیم.

وی با بیان اینکه همواره از حقوق کارگران دفاع کرده و موافق تجمیع بیمه ها نبوده ام، تصریح کرد: به همین دلیل تاکنون ایستاده و اجازه نداده ام منابع کارگران در سایر منابع ترکیب شود و با دکتر پزشکیان در این زمینه بحث های مفصل داشته و به این نتیجه رسیده ایم که اگر بیمه ها را تجمیع کنیم در صورت کاهش منابع حق کارگر تضییع می شود و ایشان هم موافقت کرد و گفت من در این مورد با شما همنظر هستم.

وی ادامه داد: تمام اسناد ما نشان می دهد که بیش از نه بیست و هفتم هزینه نکرده ایم و به همان اندازه که حق درمان بوده است به آن اختصاص داده ایم؛ البته سوال شما در این مورد می تواند درست باشد که اگر دریک مورد هزینه های شما کمتر بود مابقی آن را می توانستید بیمه تکمیلی بدهید؛ اما طرحی را دولت جلو برد که امیدواریم با کنترل و کاهش هزینه بتوانیم مازاد آن را صرف خدمات بیشتر به کارگران کنیم؛ چراکه من تاکنون همه وجودم برای زندگی کارگران بوده است که در بحث درمان آنها نیز همین را دنبال می کنیم.

ربیعی تصریح کرد: اگر در شرایط فعلی من به عنوان وزیر پشت این طرح نمی ایستادم و گمنامانه این طرح را جلو نمی بردم این طرح با موفقیت به سرانجام نمی رسید. شما به ما خرده بگیرید اما بدانید ما پروژه بزرگی را به پیش برده ایم. حق الزحمه ها به دلیل کمترشدن پرداخت از جیب مردم بود و ما تنها مشکلمان فقدان زیرساخت ها بود، اما استراتژی که در این طرح دنبال کردیم اصلاح در عین حرکت بود.

وی خطاب به نماینده سوال کننده تاکید کرد: من به شما اطمینان می دهم یک ریال از پول کارگران برای این طرح هزینه نشده است و سوال شما را از سر دلسوزی می دانم و به آن یقین دارم. در برخی استان ها به اندازه ۳۰ سال خدمات کارگری را افزایش داده ایم اما باز هم نیاز است و ما همه با هم باید به یکدیگر کمک کنیم. مجلس باید به دولت کمک کند که این طرح که در آن با مشکل مواجه شد به سرانجام خوبی برسد و طرح را متوقف نکنیم.