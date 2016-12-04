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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۶:۵۶

برای اولین بار در کشور؛

کارگاه های تولید میوه خشک در روستاهای استان تهران احداث می شود

کارگاه های تولید میوه خشک در روستاهای استان تهران احداث می شود

تهران-رییس گروه توسعه پژوهش، برنامه ریزی،اقتصاد کشاورزی وتوسعه روستایی سازمان جهادکشاورزی استان تهران گفت:طرح احداث هزار واحد کارگاه تولید میوه خشک درمناطق روستایی استان تهران تدوین شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریده عظیمی اظهار داشت: برای اولین بار در کشور طرح احداث هزار واحد کارگاه تولید میوه خشک در مناطق روستایی استان تهران با هدف سه گانه بهبود اقتصاد روستایی با ایجاد اشتغال مرتبط با بخش کشاورزی درمناطق روستایی، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و مهاجرت معکوس به روستاهای استان تدوین شده است.

وی با اشاره به لزوم تهیه این طرح گفت: باتوجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی استان تهران وتولیدات قابل توجه محصولات باغی در این استان، فرآوری محصولات کشاورزی زمینه بسیارموثری درایجاد اشتغال در روستاها و کاهش ضایعات محصولات باغی دراین استان است.

عظیمی از اجرای پایلوت این طرح از ابتدای آبان خبر داد و افزود: طرح احداث هزار واحد کارگاه تولید میوه خشک در مناطق روستایی استان تهران در چهار شهرستان شمیرانات، دماوند، شهریار و شهرستان قدس به صورت پایلوت درحال اجراست و در ادامه تمامی شهرستان های استان را در برخواهد گرفت.

عظیمی درخصوص روند اجرای طرح گفت: برای اجرای طرح، ابتدا جلسات توجیهی و اطلاع رسانی در روستاهای هر شهرستان ترتیب داده شده و سپس برای متقاضیان اجرای طرح، دوره های آموزشی مورد نیاز برگزار می شود.

کد مطلب 3840694

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