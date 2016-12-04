سهم ۴۹ درصد صنعت در اشتغال استان یزد

سید علی اکبر کلانتر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یزد استانی صنعتی و معدنی است و راهی جز توسعه این بخش ها ندارد و لازم است مورد حمایت دولت قرار گیرد زیرا بخش عمده ای از اشتغال استان یزد توسط حوزه صنعت و معدن تامین شده است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر ۴۹ درصد اشتغال استان یزد توسط بخش های صنعتی و معدنی تامین شده در حالی که این رقم در کشور به طور میانگین ۳۲ درصد است.

کلانتر یادآور شد: در استان یزد واحدهای صنعتی بزرگ کم داریم بنابراین بخش قابل توجهی از بار صنعت و معدن استان یزد بر عهده بخش خصوصی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به نیازهای حوزه صنعت بیان کرد: به دلیل رکود و کسادی بازار، میزان نقدینگی مورد نیاز صنعت چندین برابر شده بنابراین لازم است در زمینه پرداخت تسهیلات بانکی به صنایع استان تسریع شود.

کلانتر با انتقاد از اینکه روند پرداخت تسهیلات در استان یزد کند است، افزود: تنها بخشی از واحدهای صنعتی که از سوی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به بانکها معرفی شده اند توانسته اند تسهیلات خود را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه در استان یزد ۷۰ درصد مالیات از طریق صنایع تامین می شود، عنوان کرد: با توجه به نقشی که صنایع در اقتصاد استان دارند، لازم است نسبت به حمایت ها و همراهی های جدی با صنایع استان یزد اقدام شود.