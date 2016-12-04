توان مدیریتی هم طراز توان اجتماعی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد غرضی در سومین کنگره حزب مردمی اصلاحات که عصر امروز در سالن همایش های صدرا برگزار شد، اظهار داشت: هر فعل و هر ترک فعلی که به ارتقای جامعه نینجامد در آن ثواب نیست.

وی ادامه داد: ما کشوری پرتوان و پرقدرت هستیم. استدلال های من درباره اینکه بهترین توان سیاسی جهان هستیم مربوط به خودم است و هر کسی نمی خواهد قبول نکند.

غرضی در ادامه با تاکید بر اینکه قدرت اجتماعی از قدرت سیاسی قوی تر است گفت: این جامعه توان عبور از گردنه های زیادی را داشته و توان اجتماعی نتوانسته توان مدیریتی موافق با خود را داشته باشد.

وزیر پست و تلگراف دولت کارگزاران با تاکید بر اینکه اگر توان مدیریتی هم طراز توان اجتماعی نشود رضایت عامه به دست نمی آید، گفت: وقتی به افراد ارزش دادید باید تاوان آن را حتما بدهید. راه حل این است که روش ها را دنبال کنیم.

وی تصریح کرد: شما هر چه دنبال اشخاص بروید هزینه از درآمدها به مراتب بیشتر خواهد شد؛ ان شاءالله که همانطور سال های سال مردم ایستاده اند شما هم خواهید ایستاد.

غرضی در ادامه اظهار داشت: ظرف ۳۷ سال گذشته ۳۷۰ استاندار عوض شده است. هر کسی در ستاد کسی بوده استاندار شده؛ استانداران را باید مردم انتخاب کنند.

وزیر پست و تلگراف دولت کارگزاران در پایان گفت: جوان ها اگر بخواهید به اشخاص تکیه کنند موفق نمی شوید. روش را می توان تحمیل کرد اما اشخاص را خیر.