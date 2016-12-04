مشکل زیرگذر راه آهن در مناطق ۱۸ و ۱۷ هرچه سریعتر رفع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز سروری در سیصد و نهمین جلسه شورا با اشاره به ابتر ماندن حل معضل زیر گذر راه آهن در مناطق ۱۷ و ۱۸ گفت: در حال حاضر که مدیر عامل راه آهن استعفا داده مشکل زیر گذر راه آهن در مناطق ۱۷ و ۱۸ نیز به روزهای اول خود بازگشته که این امر سبب شده مشکلات مردم در این مناطق دو چندان شود. چرا که دیگر امید شان را نیز از دست داده اند.

وی ادامه داد: نظام و حکومت از مردم قدرت می گیرند که مشکلات آنان را حل کنند نه آنکه این معضلات را رها کنند لذا از هیات رییسه شورا تقاضا می کنم این موضوع را پیگیری کند.

رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران افزود : مدیر عامل جدید راه آهن باید سریعا این مورد را در اولویت قرار دهد و با شهرداری سریعا به توافق برسند.

سروری در ادامه سخنان خود به مشکل روشنایی اهالی منطقه ۱۹ اشاره کرد و گفت : عدم ایجاد مدیریت یکپارچه شهری سبب شده تا هر از چند گاهی مردم دچار مشکل شوند و دود عدم هماهنگی ها و همکاری ها به چشم مردم می رود.

وی افزود: مشکل روشنایی در منطقه ۱۹ در سایه مشکلات شهرداری و اداره برق موجب ایجاد زحمت برای شهروندان شده است و متاسفانه این مشکلات تنها بر سر مردم آوار می شود. این امر باید هر چه سریعتر رفع شود.

رییس کمیسیون نظارت و حقوقی همچنین با اشاره به بد عهدی امریکایی ها نیز گفت: فریب بزرگ امریکا بار دیگر مشخص شد، و بار دیگر بر همه ثابت گشت آنچه را ما در آیینه می بینیم رهبرمان در خشت خام می بینند. آن روزها که رهبر معظم می گفتند باید ضمانت های لازم در مذاکرات اخذ شود برای همین بود.

وی ادامه داد: در حالی که مدام بر حمایت دموکرات از برجام سخن می گفتند دیدم که تنها با یک رای منفی در کنگره و در سنا بدون رای منفی تمدید تحرمی های ایران رای آورد.

سروری افزود: اعتماد به امریکا بزرگترین خطا بود و امروز باید گفت که بهار دیپلماسی کشور فرا رسیده است. یک تعهد بین المللی زیر پا گذاشته شده و اگر دیپلماسی کشور که تا به امروز منفعل بوده از این حالت انفعالی در بیاید می توانیم در برابر این بد عهدی امریکایی ها ایستادگی کنیم. دیپلمات های ما نباید لحظه ای در کشور های دیگر ساکت بنشینند و باید بر طبل رسوایی امریکایی ها بکوبند.

اسماعیل دوستی نیز در این خصوص اظهار داشت: آمریکایی ها خطای بزرگی مرتکب شدند بااین کارشان خودشان را در دنیا منزوی می کنند.

وی افزود: رییس جمهور به عنوان رییس شورای امنیت ملی گفتند «تمدید تحریم ها نقض برجام است و در صورت عدم وتو، ایران قطعا برخورد خواهد کرد».

دوستی در ادامه گفت: ما نباید از پیروزی ترامپ خوشحال و از شکست کلینتون نارحت باشیم چراکه آمریکا همان آمریکاست و دشمن ابدی ما خواهد بود.