بیشتر ابتلای زنان به ایدز از طریق همسران است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود زندیه ظهر یکشنبه در نشست خبری هفته مبارزه با ایدز اظهار داشت: درصد زنان مبتلا به بیماری ایدز در مقایسه با مردان رو به ازدیاد است اما بیشتر آنها از طریق ارتباط جنسی مشروع با همسرانشان که مبتلا به ایدز هستند، به این بیماری آلوده شده اند.

وی تصریح کرد: بیشتر شوهران این زنان نیز از طریق اعتیاد تزریقی به ایدز مبتلا شده اند.

مدیر گروه مبارزه با بیماری‌های استان اصفهان اضافه کرد: بر اساس برنامه سازمان بهداشت جهانی باید تا سال ۲۰۲۰ حدود ۹۰ درصد از افراد مبتلا به ایدز از بیماری خود خبر داشته باشند، ۹۰ درصد افراد شناسایی شده، تحت درمان قرار گیرند و ۹۰ درصد آنها ناقل بیماری نباشند.

وی همچنین با اشاره به ارائه خدمات رایگان برای درمان ایدز در مراکز بهداشتی تاکید کرد: امید به کنترل و حذف بیماری ایدز با پیشرفت های صورت گرفته در علم پزشکی، بیشتر شده است.

زندیه گفت: تعداد زیادی از مبتلایان از ابتلای خود آگاهی ندارند و از خدمات بی بهره اند و سازمان های دخیل در برنامه مبارزه با ایدز، هنوز در برخی موارد نقش جدی برای خود قائل نیستند.

وی، وجود انگ و تبعیض و تغییر الگوی مصرف مواد مخدر را نیز از دیگر چالش های مبارزه با ایدز خواند و گفت: کنترل ایدز از طریق اعتیاد تزریقی نسبت به ارتباط جنسی، راحت تر است.

آمار مبتلایان به ایدز از طریق رابطه جنسی در حال افزایش است

مدیر گروه مبارزه با بیماری‌های استان اصفهان گفت: آمار مبتلایان به ایدز از طریق رابطه جنسی در اصفهان رو به افزایش است به طوری که سال گذشته ۴۰ درصد مبتلایان از این طریق بوده است.

وی ادامه داد: سال گذشته در میان افراد شناسایی شده در استان ۴۰ درصد از طریق ارتباط جنسی و ۲۹ درصد از طریق اعتیاد مبتلا شده بودند.

زندیه نیز در این نشست خبری گفت: ۷۲۱ تن مبتلا به بیماری ایدز تا پایان شهریور امسال در استان شناسایی شده اند که ۸۳ درصد آنها مرد و ۱۷ درصد زن هستند.

وی افزود: در میان این افراد ۶۶ درصد از طریق اعتیاد تزریقی، ۲۳.۱ درصد از طریق ارتباط جنسی و ۱.۸ درصد از طریق مادر به کودک به این بیماری مبتلا شده اند.

مدیر گروه مبارزه با بیماری‌های استان اصفهان با بیان اینکه درصد زنان مبتلا به ایدز از سال های گذشته تاکنون رو به رشد بوده است، اظهار کرد: درصد ابتلا به ایدز از طریق ارتباط جنسی نیز رو به رشد است.

وی درباره درصد راه انتقال جنسی نیز گفت: انتقال از اعتیاد تزریقی کم شده و از طریق انتقال جنسی افزایش یافته است.

زندیه بیشترین ابتلا به ایدز را در میان جوانان دانست و افزود: ۷۱ درصد مبتلایان به ایدز در کشور زمانی شناسایی شدند که نیاز به درمان داشتند و نشانه ایدز در آنها بروز کرده بود.