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۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۰۲

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان:

۸۵درصد مشترکین برق در کهگیلویه و بویراحمدخانگی هستند

۸۵درصد مشترکین برق در کهگیلویه و بویراحمدخانگی هستند

یاسوج- مدیرعامل شرکت توزیع برق کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۸۵ درصد مشترکین برق در استان خانگی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود راهزادی ظهر یکشنبه در نشست کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان افزود: بیش از ۲۲۰ هزار مشترک برق در استان وجود دارد.

وی با بیان از این تعداد ۱۸۶ هزارنفر خانگی هستند، افزود: مشترکین اداری شبکه نیز در استان ۹ درصد هستند.

راهزادی اظهار داشت: همچنین چهار درصد مشترکین برق در استان عمومی، یک درصد صنعتی و یک درصد نیز در بخش کشاورزی هستند.

راهزادی بر صرفه جویی مصرف انرژی در دستگاههای اجرایی استان تاکید کرد و گفت: مصرف برق در استان شش درصد افزایش یافته است.

وی بررسی افزایش مصرف برق در استان را ضروری دانست و گفت: مصرف  انواع حاملهای انرژی در استان بالا است واین امر نیازمند ارائه راهکارهای لازم در راستای بهینه سازی مصرف انرژی است.

کد مطلب 3840704

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