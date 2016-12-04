۸۵درصد مشترکین برق در کهگیلویه و بویراحمدخانگی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، داوود راهزادی ظهر یکشنبه در نشست کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان افزود: بیش از ۲۲۰ هزار مشترک برق در استان وجود دارد.
وی با بیان از این تعداد ۱۸۶ هزارنفر خانگی هستند، افزود: مشترکین اداری شبکه نیز در استان ۹ درصد هستند.
راهزادی اظهار داشت: همچنین چهار درصد مشترکین برق در استان عمومی، یک درصد صنعتی و یک درصد نیز در بخش کشاورزی هستند.
راهزادی بر صرفه جویی مصرف انرژی در دستگاههای اجرایی استان تاکید کرد و گفت: مصرف برق در استان شش درصد افزایش یافته است.
وی بررسی افزایش مصرف برق در استان را ضروری دانست و گفت: مصرف انواع حاملهای انرژی در استان بالا است واین امر نیازمند ارائه راهکارهای لازم در راستای بهینه سازی مصرف انرژی است.
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