رغبت کشاورزان اسلامشهری به کشت گندم افزایش پیدا کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا امیری اظهار داشت:عملیات برداشت ذرت علوفه ای شهرستان درسطح ۴چهار هزار و ۲۱۲ هکتار با متوسط عملکرد ۵۳ تن درهکتار به اتمام رسید که نسبت به سال گذشته ۶۰۰ هکتار افزایش سطح کشت وهمچنین سه تن درهکتار افزایش عملکرد داشته است.

وی ادامه داد: برداشت تنها کشت ذرت دانه ای استان تهران در سطح ۲۵ هکتار در مزرعه جهانکشت درحال انجام است که پیش بینی می شود سه تن درهکتار عملکرد داشته باشد.

امیری با اشاره به میزان بذور گندم و جو توزیعی دربین کشاورزان اسلامشهری گفت: حدود ۴۰۰ تن بذر گندم گواهی شده و ۵۰ تن بذر جو گواهی شده در بین بهره برداران کشاورزی شهرستان با ضد عفونی حدود ۸۰ تن بذر گندم خود مصرفی کشاورزی برای کشت پاییزه توزیع شده است.



وی با بیان اینکه تمایل به کشت گندم در شهرستان نسبت به سال قبل افزایش یافته است، گفت: با توجه به قیمت ونحوه خرید تضمینی گندم، کشاورزان این شهرستان رغبت بیشتری بر کشت این محصول پیدا کرده اند.

امیری یادآور شد: از دلایل ترجیح کشت گندم به جو در سال زراعی جاری را می توان تغییر رقم های توزیع شده دربین کشاورزان که شامل ارقام سیوند و سیروان است و هم ردیف بودن نیازآبی ارقام فوق با جو عنوان کرد.