طرح اتصال 1000 دبيرستان به شبكه اينترنتي با حضور رئيس جمهور آغاز شد

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، محمود احمدي نژاد رئيس جمهور كه به مناسبت آغاز سال تحصيلي جديد در مدارس جنوب شهر تهران حضور يافت، طرح مذكور را افتتاح كرد.

در اين طرح قرار است 1000دبيرستان با همكاري وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به شبكه اينترنتي مرتبط شوند.

احمدي نژاد با حضور در دبيرستان دخترانه نمونه دولتي نيكان در منطقه 19 تهران (ياغچي آباد) اتصال اين مدرسه به شبكه اينترنت به عنوان نخستين مدرسه را افتتاح كرد.

اين گزارش مي افزايد؛ رئيس جمهور همچنين با حضور در مدرسه راهنمايي دخترانه اطهر در جمع دانش آموزان و كادر آموزشي اين مدرسه سخنراني كرد.

وي با تبريك آغاز سال جديد تحصيلي 85-84 جشن بزرگ علم و ايمان گفت: امروز ماموريت ما رساندن ايران به قله جهان است و بسياري از رسانه هاي دنيا با تبليغات و خبر سازي ادعا مي كنند كه اين موضوع تحقق نخواهد يافت اما مطمئنا اين امر شدني است و ملت ايران مي تواند.

رئيس جمهور تاكيد كرد: براي ساختن ايران و معرفي آن به عنوان يك الگوي پيشرفته به همه كشورها و ملت هاي دنيا نيازمند انسان هايي هستيم كه از دانش برخوردار بوده و پاك و صالح و مومن باشند و مدرسه پايگاه پرورش چنين انسان هايي است.