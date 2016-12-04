به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فنی و حرفه‌ای استان همدان، علیرضا مهرابی گفت: امسال ۲۲ نفر از سربازان وظیفه و مددجویان کانون اصلاح و تربیت در آزمون فنی و حرفه‌ای شرکت کردند.

وی گفت: آزمون دوره ICDl درجه ۲ کامپیوتر سربازان وظیفه و مددجویان با حضور مربیان برگزارکننده آزمون مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان بهار و با شرکت ۲۲ نفر از سربازان وظیفه و مددجویان در مجتمع فنی و حرفه‌ای کانون اصلاح و تربیت همدان برگزار شد که نتایج آزمون متعاقباً اعلام خواهد شد.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای استان همدان در ادامه سخنانش از شرکت ۱۲ مددجوی تویسرکانی در آزمون فنی و حرفه‌ای خبر داد و افزود: آزمون دوره آموزشی کاربر نرم‌افزار اداری با حضور ۱۲ نفر از مددجویان زندان تویسرکان توسط مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای شهرستان تویسرکان برگزار شد.

وی عنوان کرد: میزان ساعات آموزشی این دوره ۲۳۰ ساعت بوده که به مدت دو ماه برای مددجویان زندان در شهرستان تویسرکان برگزار شد.

مهرابی اظهار کرد: در پایان پس از گرفتن آزمون از مددجویان، به افرادی که موفق به کسب نمره قبولی شوند گواهینامه اعطا خواهد شد.