سارق حرفه ای با ۳۵ فقره سرقت در زاهدان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سرهنگ علی عارف نژاد در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل و مغازه در شهرستان زاهدان، به دلیل حساسیت موضوع تیمی از عوامل تخصصی کلانتری ۱۵ کریم آباد موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و گشت زنی های نامحسوس در مناطقی که احتمال حضور سارق متصور بود، متهم را شناسایی و حین سرقت در یک اقدام غافلگیرانه دستگیر کردند.

عارف نژاد با اشاره به اینکه متهم در بازجویی های انجام شده به ۳۵ فقره سرقت منزل و مغازه در سطح شهر اعتراف کرد، افزود: در بازرسی از مخفیگاه وی، مقداری از اموال مسروقه نیز کشف شد.

این مقام انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی، تحویل مقام قضائی شد.