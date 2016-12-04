  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۴ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۰۱

سارق حرفه ای با ۳۵ فقره سرقت در زاهدان دستگیر شد

سارق حرفه ای با ۳۵ فقره سرقت در زاهدان دستگیر شد

زاهدان - فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان از دستگیری سارق حرفه ای با ۳۵ فقره سرقت توسط ماموران کلانتری ۱۵ این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سرهنگ علی عارف نژاد در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل و مغازه در شهرستان زاهدان، به دلیل حساسیت موضوع تیمی از عوامل تخصصی کلانتری ۱۵ کریم آباد موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و گشت زنی های نامحسوس در مناطقی که احتمال حضور سارق متصور بود، متهم را شناسایی و حین سرقت در یک اقدام غافلگیرانه دستگیر کردند.

عارف نژاد با اشاره به اینکه متهم در بازجویی های انجام شده به ۳۵ فقره سرقت منزل و مغازه در سطح شهر اعتراف کرد، افزود: در بازرسی از مخفیگاه وی، مقداری از اموال مسروقه نیز کشف شد.

این مقام انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی، تحویل مقام قضائی شد.

کد مطلب 3840712

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها