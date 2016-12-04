گاز واحدهای صنعتی استان همدان بدون هماهنگی با استانداری قطع نشود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت ظهر یکشنبه در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان همدان با بیان اینکه استان همدان در زمینه تأمین گاز مشکلی ندارد، ‌ اظهار داشت: نباید گاز هیچ یک از واحدهای صنعتی استان همدان بدون هماهنگی با استانداری، ‌فرمانداری و سازمان صنعت، معدن و تجارت قطع شود.

استاندار همدان بابیان اینکه اگر در زمستان واحدهای صنعتی و تولیدی را با تنگنا مواجه کنیم مشکل ایجاد می‌شود، افزود: رفع نواقص اماکن و تأسیسات حساس گوشزد شده اما طبق آخرین گزارش‌ها رفع نواقص به سرعت انجام نمی‌شود که سرعت عمل در انجام این امر مهم است.

وی با بیان اینکه با توجه به امکانات موجود نباید مشکلی ایجاد شود، اظهار داشت: سوانح و حوادث غیر طبیعی و مشکلات آب و برق قابل حل است و باید بدون معطلی انجام شود.

استاندار همدان به موضوع ساماندهی کارتن‌خواب‌ها در همدان اشاره کرد و گفت: در این زمینه باید آمادگی و پیش‌بینی لازم صورت گیرد تا مشکلی ایجاد نشود.

گرمخانه‌ها برای افراد بی‌خانمان و درماندگان در نظر گرفته شود

محمدناصر نیکبخت با تاکید بر اینکه گرمخانه‌ها باید برای افراد بی‌خانمان و درماندگان در نظر گرفته شود، از همکاری هلال احمر و شهرداری در راه اندازی گرمخانه در همدان قدردانی کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان همدان نیز به فعالیت ۱۲ پایگاه هلال احمر در جاده‌های استان همدان در طرح زمستانی اشاره و عنوان کرد: یک پایگاه امداد کوهستان و دو پایگاه موقت نیز در این طرح فعال است.

بهروز کارخانه با بیان اینکه در هر پایگاه‌ جاده‌ای ۵ نیرو آماده باش است، ‌ گفت: در پایگاه‌های موقت نیز ۴ نیرو خدمت‌رسانی می‌کنند و طی ۹۰ روز طرح زمستانی ۶ هزار و ۷۳۴ نیروی نجاتگر فعالیت خواهند داشت.

وی از بکارگیری ۳۰ دستگاه آمبولانس، ۱۲ خودروی نجات، ۸ کامیون، ۳۳ وانت و ۷ دستگاه موتورسیکلت در طرح امداد زمستانی خبر داد و گفت: امسال امدادگران هلال احمر همدان در ۶۷۷ حادثه امدادرسانی داشته اند که ۴۰۷ مورد حوادث جاده‌ای بوده است.

اسکان اضطراری ۲۰ هزار نفر در ایام اربعین

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان همدان از اسکان اضطراری ۲۶ هزار و ۶۰۰ هزار نفر در ایام نوروز امسال سخن گفت و افزود: در ایام اربعین نیز ۲۰ هزار نفر در چادرهای هلال احمر اسکان داده شدند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه همدان نیز با بیان اینکه طی ۸ ماه امسال ۳۲۰ میلیون لیتر بنزین معمولی در استان همدان مصرف شده است، گفت: میزان مصرف نسبت به مدت مشابه پارسال ۴ درصد افزایش یافته است.

صادق فریدی به مصرف ۲۲ میلیون لیتر مصرف نفت سفید اشاره کرد و گفت: این آمار ۱۲ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته و نفت کوره نیز با مصرف ۳۱ میلیون لیتر ۹۳ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

مصرف ۴۲۹ میلیون لیتر نفت گاز در هشت ماه امسال

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه همدان بیان کرد: ۴۲۹ میلیون لیتر نفت گاز در هشت ماه امسال مصرف شده که نسبت به سال گذشته ۱.۳ درصد افزایش دارد.

وی همچنین اظهارداشت: در راستای تحقق سوخت رسانی مطلوب و جلب رضایتمندی مردم از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه، ماهیانه به طور متوسط ۷۰۰ مورد کنترل کمی سوخت در جایگاه ‌ها و مجاری عرضه استان همدان صورت گرفته است.

فریدی با اشاره به اینکه در مجموع ۸۳۰ نازل سوختگیری در منطقه موجود است، گفت: هم اکنون ۷۳۵ نازل منطقه فعال بوده که از این تعداد ۵۲۵ عدد نازل مختص عرضه فرآورده بنزین و ۲۱۰ عدد نازل مختص عرضه فرآورده نفت‌گاز است.

وی افزود: طی نیمه نخست سالجاری ماهانه تعداد ۷۲۰ عدد نازل جایگاه های استان مورد بازدید قرار گرفته که از این تعداد ۵۱۰ نازل عرضه بنزین و ۲۱۰ نازل عرضه نفتگاز به صورت ماهیانه آزمایش شده اند.

انجام ۴۱۴۴ مورد آزمایش‌ کمی بر روی نازل‌های جایگاه‌های عرضه سوخت

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی همدان از انجام ۴۱۴۴ مورد آزمایش‌ کمی بر روی نازل‌های جایگاه‌های عرضه سوخت در استان همدان طی نیمه اول امسال خبر داد.

معاون توسعه و پیش‌بینی هواشناسی استان همدان نیز در این ستاد با بیان اینکه افت دما در همدان در هفته‌های اخیر طی ۲۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است، گفت: میزان بارندگی سال زراعی گذشته همدان در بلندمدت ۲۲ درصد افزایش و نسبت به سال گذشته ۶۷ درصد افزایش داشته است.

محمدحسن باقری‌شکیب تاکید کرد: بارندگی سال زراعی امسال استان همدان نسبت به بلندمدت ۷۵ درصد کاهش و نسبت به سال گذشته ۸۵ درصد کاهش داشته‌است.

باقری با بیان اینکه متوسط بارندگی در استان همدان در روزهای گذشته ۱۵ تا ۲۰ میلی‌متر بوده است، عنوان کرد: متاسفانه بارندگی‌ها در مقایسه با سال گذشته روند نزولی شدید دارد که امیدواریم ماه‌های آینده جبران شود.

وی تاکید کرد: آمادگی لازم برای ارائه پیش‌بینی‌ها و اطلاعیه‌ها درباره وضعیت هوا وجود دارد.

۹۶۲ روستای استان همدان از نعمت گاز برخوردار هستند

مدیرعامل شرکت گاز استان همدان نیز در این نشست بابیان اینکه تمام شهرهای استان همدان از نعمت گاز برخوردار هستند، ‌ گفت: ۹۶۲ روستای استان همدان با جمعیت ۹۸.۵ درصد خانوار روستایی از نعمت گاز برخوردار هستند.

محمدمهدی مهدوی مجموعه خطوط انتقال گاز استان همدان را ۹۸۲ کیلومتر ذکر کرد و بابیان اینکه از حدود ۸ هزار و ۸۵۰ کیلومتر شبکه‌های شهری و روستایی استان، ۶۸ درصد در بخش روستایی متمرکز است، گفت: ۵۲۱ هزار و ۲۰۰ مشترک شهری و روستایی در استان همدان وجود دارند که ۳۵ درصد مشترکان روستایی و ۹۳ درصد مشترکان در بخش خانگی متمرکز هستند.

وی از وجود ۳۵ هزار و ۷۷۰ مورد مشترک تجاری و عمومی خبر داد و با اشاره به برودت هوا طی دو هفته اخیر در کشور و استان همدان یادآور شد: از ۹۶۳ ایستگاه گاز موجود در استان ۵۷۸ ایستگاه عمومی درون‌شهری و درون‌روستایی و ۳۸۵ ایستگاه عمده صنعتی و غیر صنعتی است.

وی بابیان اینکه ۱۱ شهرک و ۷ ناحیه صنعتی در استان همدان زیر پوشش گاز طبیعی قرار دارند، گفت: باآغاز فصل سرد کشیک در همه استان‌ها مستقر شده و ساعت به ساعت اطلاعات رصد و کنترل می‌شود تا دچار غافلگیری نشویم.

مهدوی با بیان اینکه در تمام روستاها گازبان وجود دارد، گفت: از ابتدای آبان تا ۱۳ آذرماه ۲ هزار و ۳۱۲ کنتور خانگی گاز تعمیر شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان نیز با بیان اینکه امسال ۴۶ حادثه طبیعی استان همدان در سامانه ثبت و گزارش آن به وزارت کشور ارسال شده است، ‌اظهار داشت: بخش عمده ای از این حوادث به آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع و سرمازدگی محصولات کشاورزی مرتبط است.

خسارت استان همدان در حوادث طبیعی ۹۶ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان است

علیمردان طالبی خسارت وارده به استان همدان در حوادث طبیعی را ۹۶ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان عنوان کرد و گفت: قسمت عمده ای از خساران به بخش کشاورزی مربوط است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان بابیان اینکه باید در فصل زمستان تمهیدات لازم در مسیرهای درون شهری اندیشیده شده و دستگاه‌ها و مدیران آماده باشند، عنوان کرد: در خصوص تمهیدات لازم برای آمادگی بیمارستان‌ها و دوسوخته بودن مراکز حساس و نانوایی‌ها، ‌ امداد و نجات و راه، مکاتبات و پیگیری‌ها قبل از ورود موج جدید سرما انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای همدان نیز با بیان اینکه ۴۵ گردنه در استان همدان ۲۴۵ کیلومتر از راه‌های استان همدان را تشکیل داده است، ‌گفت: ۳۴ پایگاه راهداری در گردنه‌ها و نقاط کولاکی دایر شده که ۱۹ پایگاه فقط در فصل زمستان فعال است.

محمد رودباری عنوان کرد: ۵۳۷ نیروی انسانی در راهداری ها به کار گرفته شده و از ۲۸۹ ماشین راهداری نیز در برفروبی و ماسه‌پاشی استفاده خواهد شد.

وی تاکید کرد: ۶۰ دستگاه خودروی سبک با سیستم رادیویی و سیستم GPS تهیه و تمام تجهیزات لازم زمستانی نیز پیش‌بینی شده است.