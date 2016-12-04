ارائه ساختار پلیس افتخاری تهران تا دو ماه آینده

به گزارش خبرگزاری مهر ، عبدالمقیم ناصحی، رئیس کمیته فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی طرح "تشکیل کمیته ارتقاء امنیت عمومی و اجتماعی شهر تهران" ظهار داشت: این طرح با هدف ایجاد تعامل بین نیروی انتظامی، شورای شهر تهران و شهرداری ارائه شده است.

وی اظهار داشت: با توجه به نظرات متفاوت کمیسیون ها، کمیسیون فرهنگی و اجتماعی پیشنهاد بررسی این طرح در کمیسیون تلفیق در شورای شهر با حضور فرمانده انتظامی تهران را ارائه کرده است.

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در تشریح خواسته های شهروندان اظهار داشت: با وجود امنیت اجتماعی خوبی که در سطح شهر وجود دارد اما خواسته های مردمی به دلیل مسائلی همچون سرقت، حضور نیروی پلیس در سطح محلات برای ارتقا سطح امنیت محلات است.

وی ادامه داد: از این روی نیروی انتظامی برای تامین توان بیشتر جهت حضور در محلات پیشنهاداتی را به شورای شهر ارائه کرد تا بتواند با تعامل با شهرداری این توان را افزایش دهد.

چمران گفت: تامین امنیت موضوعی کاملا ضروری است و وظیفه ذاتی نیروی انتظامی به شمار می رود با این وجود چون نتیجه آن به شهروندان بازمی گردد باید مدیریت شهری از آن حمایت کند.

عبدالحسین مختاباد، عضو شورای شهر تهران با اعلام موافقت خود با این طرح گفت: در جریان این طرح باید جایگاه و نقش مدیریتی مدیریت شهری مشخص شده و شهرداری تنها وظیفه ارائه بودجه به این نیرو را نداشته باشد.

محمد مهدی تندگویان، عضو شورای اسلامی شهر تهران در همین خصوص گفت: شهرداری به صورت داوطلبانه وارد کارهایی شده است که وظیفه ذاتی آن نیست و از این روی در بسیاری از جاها مجبور به پاسخگویی شده است.

وی تاکید کرد: با وجود نهادهای امنیتی موجود ایجاد کمیته امنیت در مدیریت شهری کاری موازی با دیگر نهادهاست.

پرویز سروری، عضو شورای شهر تهران با تاکید بر ضرورت موضوع امنیت اظهار داشت: بدون وجود امنیت هرچقدر هم که تسهیلات برای شهروندان ایجاد شود در نهایت قابلیت استفاده از آنها وجود ندارد.

وی با اشاره به امکانات نیروی انتظامی اظهار داشت: ایجاد پلیس افتخاری قدم بزرگی است که می تواند در تعامل میان نیروی انتظامی، بسیج و شهرداری شکل گیرد.

وی با اشاره به سرانه های انتظامی در شهر تهران تاکید کرد: برای ارتقا ظرفیت های موجود مدیریت شهری می تواند با تامین تجهیزات، تامین منابع انسانی با انگیزه و آموزش دیده نیروی انتظامی می تواند اقدام کند.

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مواد قانونی مرتبط با کمک به سازمان ها و نهادها اظهار داشت: بر اساس قانون نمی توان به نیروی انتظامی کمک نقدی صورت گیرد در حالی که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و تنها برای شهر تهران می توان به این نیرو کمک های غیر نقدی ارائه کرد.

محسن سرخو در همین زمینه اظهار داشت: هرگونه کمک به نیروی انتظامی باید منوط به این باشد که این نیرو در زیر مجموعه مدیریت شهری قرار گیرد.

حکیمی پور، عضو شورای اسلامی شهر تهران با ارائه سوالی خواستار توضیح در خصوص اینکه آیا تشکیل کمیته امنیت دخالت در اجرا است یا خیر؛ شد.

اسماعیل دوستی، عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: امنیت عمومی مقوله بسیار وسیعی است که بسیاری از دستگاهها در آن دخیل هستند در حالی که می توان به جای آن از کلمه انضباط اجتماعی استفاده کرد تا دایره کوچکتری را در حیطه مدیریت شهری در بر گیرد.

وی اظهار داشت: در این طرح دو نهاد قوی در خدمت گذاری وجود دارند که باید هرکدام از آنها در ایجاد این طرح وارد کرد.

مرتضی طلائی، عضو شورای شهر تهران و فرمانده اسبق نیروی انتظامی تهران بزرگ که پیشنهاد دهنده این طرح بود گفت: در گذشته اقدامات متعددی در ایجاد امنیت شهر در تعامل میان شهرداری و نیروی انتظامی انجام شد.

وی تصریح کرد: این اقدامات ابتدا از بوستان ملت سپس سرخه حصار و چیتگر آغاز شد و با گسترش آن به کوهستان های تهران، وارد محلات شد که نخستین آن در محله علی آباد شکل گرفت.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به رضایت عمومی شهروندان از حضور پلیس در محلاتشان اظهار داشت: در خواسته های شورایاران بدون استثنا یکی از موضوعاتی که همواره مطالبه می شود حضور پلیس در محلات است.

طلائی با اشاره به دریافت مجوز ایجاد پلیس افتخاری توسط نیروی انتظامی اظهار داشت: هم اکنون ۳۶ محله در اولویت دریافت اطاقک های پلیس هستند که امیدواریم با حمایت مدیریت شهری این موضوع عملیاتی شود.

وی تاکید کرد: تلاش این طرح این است که نیروی انتظامی مورد پشتیبانی مدیریت شهری قرار گیرد تا ضریب امنیت در شهر ارتقا یابد.

ناصر امانی، معاون شهردار تهران با اعلام موافقت شهرداری با عملیاتی شدن این طرح گفت: هم اکنون ردیف بودجه ۱۰ میلیارد تومانی برای کمک به نیروی انتظامی در بودجه شهرداری وجود دارد.

وی اظهار داشت: این کمیته وظیفه اجرایی ندارد و می تواند محلی برای ارائه گزارش عملکرد نیروی انتظامی در حوزه امنیت شهر تهران باشد و از طرفی تعامل میان مدیریت شهری و نیروی انتظامی را ارتقا دهد.

احمد مسجد جامعی، عضو شورای اسلامی شهر تهران بر ضرورت ارائه طرح توسط نیروی انتظامی تاکید کرد: بسیاری از موضوعات همچون وضعیت معتادان با نگاه پلیسی قابل حل نیست و باید نگاه به آنها تغییر کند.

وی ادامه داد: از طرفی نباید بار بر دوش شهرداری اضافه شود و به نظر می رسد ردیف بودجه کنونی برای جوابگویی به نیازها کافی باشد.

عبدالمقیم ناصحی، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در پایان این دستور جلسه اظهار داشت: یکی از خواسته های شهروندان ایجاد امنیت و انضباط شهری است و انصافا در هر کجا که شهرداری با نیروی انتظامی همکاری کرده است انضباط بیشتری ایجاد شده و رضایت شهروندان را به همراه داشته است.

وی اظهار داشت: هم اکنون در منطقه ۱۸ دو اطاقک پلیس وجود دارد که شهروندان از بابت آنها همواره از مدیریت شهری و نیروی انتظامی تقدیر می کنند این در حالی است که ایجاد این اطاقک ها هزینه زیادی را طلب نمی کند و شهرداری می تواند با در اختیار قرار دادن این اطاقک ها و یا زمین های لازم برای آنها که در حدود ۲۰ تا ۳۰ متر است حتی به صورت امانی به این موضوع کمک کند.

در نهایت با رای اعضای شورای شهر تهران مقرر شد تا نیروی انتظامی در فرصتی دو ماهه ساختار تشکیلاتی جدید خود را در خصوص این دستور جلسه به شورای شهر ارائه کند تا پس از آن تصمیم گیری های لازم در شورای شهر تهران انجام شود.