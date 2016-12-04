به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد زارع فومنی عصر امروز در سومین کنگره حزب مردمی اصلاحات که در سالن همایش‌های صدرا برگزار شد، با اشاره به عملکرد این حزب در سال های گذشته اظهار داشت: زمانی که کار را شروع کردیم به این فکر افتادیم که نیاز به یک حزب مردمی که از پایه های مردمی تشکیل شده باشد، داریم.

وی کار حزبی و تشکیلاتی در ایران را بسیار طاقت فرسا عنوان کرد و ادامه داد: فشارهایی که به بنده وارد شد، توان ما را گرفت و این شرایط در کشوری است که نه رئیس جمهور و نه وزیر آن برای حزب جایگاهی قائل است.

دبیرکل حزب مردمی اصلاحات افزود: در کشور ما به احزاب پر و بال ندادند و آنقدر سنگ اندازی می کنند که قدرت پیدا نکنیم.

زارع فومنی ادامه داد: ما در انتخاب های مختلفی حضور پررنگی داشتیم و برای اولین بار با برند صدای اصلاحات روزنامه سراسری صدای اصلاحات را شکل دادیم.

وی با بیان اینکه اگر امروز کشور، انقلاب و مملکت به اینجا رسیده با ایستادگی رسیده است، گفت: وقتی کشورهای منطقه را می بینیم باید خدا را شکر کنیم که در خانه هایمان با امنیت زندگی می کنیم.

دبیرکل حزب مردمی اصلاحات با تاکید بر اینکه ما در ۲۸ استان دفتر تاسیس کرده ایم، افزود: سعی کرده ایم یک حزب در سطح بین المللی باشیم. روزنامه ما در ۸۰ شهر به صورت گسترده پخش می شود، اما اعتقادی به کار حزبی و تشکیلاتی در کشور وجود ندارد.

زارع فومنی ادامه داد: وقتی ما برای کار خود ارزشی قائل نیستیم، نتیجه آن اختلاف و مشکلات فراوان می شود.

وی با اشاره به اینکه کشور ما امروز در مسیر بسیار سختی قرار گرفته است، گفت: علی رغم همه کوشش هایی که مسئولین انجام داده‌اند، مشکلات زیادی داریم و مردم در وضعیت سخت معیشتی زندگی می کنند.

دبیرکل حزب مردمی اصلاحات تصریح کرد: از طرف دیگر هم شاهد بدعهدی های دشمنان و نقض برجام هستیم.

زارع فومنی اذعان کرد: ما غمگین ترین مردم دنیا هستیم. چرا جوانان ما لبخند به لب ندارند و یا از کشور خارج شده اند و یا در وضعیت بدی قرار دارند؟ مسئولین یا خوابند و یا خواب خرگوشی دارند.

وی با طرح این سوال که با این اوضاع به کجا خواهیم رسید، گفت: آمار طلاق و بیکاری بسیار سرسام آور است. برجام کار خوبی بود، اما برجام شکم مردم و معیشت مردم را چه کنیم؟ برجام بزه های اجتماعی را چه کنیم؟

دبیرکل حزب مردمی اصلاحات در ادامه افزود: مردم در وضعیت بدی زندگی می کنند و کار حزب دفاع از حق مردم است. وظیفه ما دفاع از حق مردم است.

زارع فومنی با بیان اینکه هر دولتی می آید زمانی که می آید با جیب خالی می آید ولی وقتی می روند گونی گونی باید ببرند، گفت: پیشنهادم این است که آقای روحانی ۴ سال دیگر باقی بماند. چون ما کسی را نداریم. به نظر من انتخابات برگزار نشود و این همه هزینه برای مردم درست نکنیم.

وی ادامه داد: اگر آقای احمدی نژاد درست عمل می کرد، روحانی درست عمل کند و قبلی ها درست عمل می کردند، وضعیت ما این نبود. مدیریت ناصحیح وجود دارد. هر کسی هر گندی بخواهد بزند و کسی حرف نزند چون آقازاده است و من کشاورززاده ام.

دبیرکل حزب مردمی اصلاحات در ادامه تصریح کرد: ما با مردم هستیم و تا آخر هم با مردم می مانیم. مسئولین باید بجنبند و اقتصاد مقاومتی که مقام معظم رهبری فرموده اند، باید زیربنای ما باشد.