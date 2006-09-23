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۱ مهر ۱۳۸۵، ۱۰:۰۲

چاوز :

دولت امپرياليستي آمريكا شكست خورده است

دولت امپرياليستي آمريكا شكست خورده است

رئيس جمهوري ونزوئلا با بيان اينكه دولت امپرياليستي آمريكا شكست خورده است، بار ديگر از "جرج بوش" به شدت انتقاد كرد و خواستار استعفاي وي شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه يو اس اي تودي،"هوگو چاوز" درمراسم افتتاح يك پروژه گازي در شمال غرب ونزوئلا خاطر نشان كرد :" او اگر مقام و منزلتي دارد، بايد از رياست جمهوري كناره گيري كند. رئيس جمهوري آمريكا كاملا شكست خورده است."

چاوز پيش از اين در اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل متحد، بوش را يك "شيطان" ناميد.

وي افزود :" دولت امپرياليستي آمريكا مي گويد كه ما شكست خورده ايم، اما آنها هستند كه در همه چيز شكست خورده اند."

چاوز همچنين دولت بوش را متهم به برافروختن آتش تروريسم كرد .

رئيس جمهوري ونزوئلاهمچنين در گفتگوي روز گذشته خود با راديو و تلويزيون " تاويس اسمايلي" گفت :" بوش خود را خدا مي داند و اين يك چيز ساختگي وحشتناك است ، چرا كه از چيزهايي اطاعت مي كند كه مخالف خداست. و از آنجايي كه او خود را همانند خدا مي داند ، وقتي شما او را شيطان خطاب مي كنيد،  اين امر فقط براي ايجاد موازنه است."

رئيس جمهور ونزوئلا اخيرا با انتقاد شديد از سياستهاي جنگ طلبانه آمريكا و سخنراني بوش در مقر سازمان ملل متحد گفت كه اگر ملتهاي ستمديده بخواهند با دولت آمريكا صحبت كنند خواهند گفت كه يانكي به خانه ات باز گرد. 

کد مطلب 384072

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