آمادگی خراسان جنوبی برای تبدیل بازارچه های مرزی به گمرک

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر پرویزی بعد از ظهر یکشنبه در شورای اداری شهرستان درمیان با اشاره به غیرفعال بودن سه بازارچه مرزی خراسان جنوبی، اظهار کرد: طی چهار ماه گذشته جلسات زیادی برای باز شدن این بازارچه ها برگزار شده است.

وی با بیان اینکه به مسئولان افغانستان اعلام کرده ایم که آمادگی داریم که تمام بازارچه های مرزی استان را به گمرک تبدیل کنند، بیان کرد: امکانات و زیرساخت های مورد نیاز برای تبدیل به گمرک نیز در بازارچه ها فراهم شده و آمادگی داریم در تامین امکانات طرف مقابل نیز کمک کنیم.

استاندار خراسان جنوبی اضافه کرد: همچنین در برخی از بازارچه ها آمادگی داریم تا خانواده های نیروهای طرف افغان را نیز در داخل کشور مستقر کنیم و این ها همه به مسئولان افغانستان اعلام شده اما آن ها هنوز پاسخی نداده اند.

پرویزی بیان داشت: بعد از بازدید امروز از مرز بار دیگر مکاتباتی در این زمینه خواهیم داشت تا شاهد راه اندازی مجدد بازارچه های استان باشیم.

وی با تأکید بر اینکه در وزارت کشور و ستاد مرکزی بازارچه های مرزی چهار بازارچه خراسان جنوبی تثبت شده است، عنوان داشت: ما نگران حذف بازارچه ها نیستیم اما مهم این است که بازارچه ها فعال شود تا بتوانیم روابط اقتصادی را توسعه دهیم.

تامین منابع مالی سه پروژه صنعتی استان

استاندار خراسان جنوبی همچنین به کارخانه سیمان باقران اشاره کرد و گفت: این پروژه به همراه کارخانه کک طبس و فولاد قاین جز طرح های ملی و مهم کشور بوده که با سیاست های ستاد اقتصاد مقاومتی منابع مالی مورد نیاز آن ها در حال تامین است.

پرویزی با بیان اینکه اگر مسئولان شهرستان مشکلات را به خوبی و به موقع منتقل کنند اثر گذاری بیشتری خواهد اشت، افزود: باید همه در کنار هم تلاش کنیم تا مشکلاتی که قابل حل است را رفع کنیم.

وی ادامه داد: بنا نداریم به مردم دروغ بگوییم اگر نمی توانیم خدمتی را انجام دهیم قول آن را نیز نمی دهیم چراکه این امر سبب بی اعتمادی مردم می شود.

استاندار خراسان جنوبی همچنین بر لزوم اتمام پروژه های نیمه تمام در استان تأکید کرد و گفت: هر چند در سال های گذشته کارهای زیادی در این زمینه انجام شده اما آنقدر پروژه نیمه تمام داریم که هرچه کار کردیم بازهم مقداری باقی مانده است.

پرویزی با بیان اینکه نظام در بحث اشتغال با چالش جدی مواجه است، عنوان داشت: بعد از گذشت ۳۷ سال از عمر انقلاب نتوانسته ایم موضوع بیکاری و اشتغال را حل کنیم اما دولت تلاش می کند تا وضعیت اشتغال و معیشت مردم را بهبود بخشد.