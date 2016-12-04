۱۹۲ بیمار مبتلا به ایدز در استان زنجان شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صائینی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه همه مراحل درمان HIVرایگان است، افزود: انجام تست و آزمایشHIV و نیز تمامی مراحل درمان این بیماری رایگان بوده و همچنین شماره تماس۱۸۰۲ آماده مشاوره تلفنی به مبتلایان و همه افراد جامعه است.

وی ادامه داد: خانواده ها باید توجه داشته باشند که الگوی ابتلا به این بیماری به سمت جوانان است که در حال حاضر نیز الگوی ابتلا به بیماری تغییر کرده و طی۸ ماهه سال جاری ۴۰ درصد مبتلایان از طریق جنسی، ۳۵ درصد تزریقی و ۲۰ درصد نامعلوم است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه انجام تست و آزمایشHIV و نیز تمامی مراحل درمان این بیماری رایگان بوده و شماره تماس۱۸۰۲ آماده مشاوره تلفنی به مبتلایان و همه افراد جامعه است، ادامه داد: همه مراحل درمان بیماری ایدز شامل تست، آزمایش، تجویز و دریافت داور برای بیماران رایگان است.

صائینی افزود: در استان زنجان ۱۹۲ مورد ابتلا به HIV وجود دارد که ۵۰ مورد به بیماری ایدز مبتلا شده اند و ۶۷ مورد نیز فوت کرده اند که ۳۳ نفر مبتلایان را زنان و ۱۵۹ نفر را مردان و نیز در بین فوتی های این بیماری ۴ نفر را زنان و ۶۳ نفر را مردان تشکیل می دهد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: ۷۳ درصد بیماران این ویروس در استان زنجان دارای پرونده فعال هستند.

صائینی در ادامه به برنامه دیده وری ویروس HIV در استان اشاره کرد و افزود: هر سال برنامه دیده وری بیماری ایدز در استان انجام می شود که جامعه هدف این دیده وری شامل زندانیان در زندان، مراکز انتقال خون و افرادی که در این مراکز خون اهدا می کنند و نیز مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره این بیماری و همچنین افراد بستری در بیمارستان ها که به تشخیص پزشک آزمایشHIV انجام می دهند و افرادی که در کمپ های DICحضور دارند و آزمایش از این افراد کاملا اوطلبانه و با اجازه خود فرد است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان با بیان اینکه دیده وری کمک شایانی در زمینه پیشگیری و کنترل بیماری ایدز در استان زنجان داشته است، گفت: با دیدوری در زندان ها و افزودن زندان ابهر به بخش های دیده وری در سال های ۸۵ و ۸۶ و ۸۷ تعدا افراد شناسایی شده در بازه زمانی این‌ سه سال افزایش یافته است.

صائینی با بیان اینکه ۷۳ درصد شامل ۹۱ نفر بیمار است که پرونده فعال دارند و نیز کل بیماران استان ۱۹۲ نفر هستند که ۱۲۵ نفر آنان در قید حیات و ۶۷ نفر فوت شده اند، افزود: باید بر اساس تعهد ایران در سازمان جهانی بهداشت تا سال ۲۰۲۰میلادی افراد شناسایی شده مبتلا به ویروس اچ ای وی به ۹۰ درصد برسد و نیز ۹۰ درصد جمعیت مبتلایان تحت درمان قرار گیرند و از ۹۰ درصد افراد تحت درمان آزمایش بار ویروس گرفته شود زیرا در این صورت است که در کشورها این بیماری کنترل خواهد شد.

وی گفت: راه اندازی باشگاه مثبت به منظور حمایت روانی و اجتماعی از بیماران مبتلا و متاثرین از این بیماری،تهیه و تزریق رایگان واکسن پنموکوک و آنفلوآنزابه بیماران و همچنین تامین داروی های مورد نیاز و توزیعCD و پوستر و کارت ویزیت وجعبه های دستمال کاغذی از فعالیت های صورت گرفته در زمینه پیشگیری و کنترل و آگاه سازی نسبت به بیماری ایدز است.

صائینی افزود: الگوی ابتلا به بیماری ایدز به سمت جوانان است و در حال حاضر در ۸ ماهه سال جاری ۴۰ درصد مبتلایان از طریق جنسی، ۳۵ درصد تزریقی و ۲۰ درصد نامعلوم است.