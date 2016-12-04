خسارت ۲۳ میلیاردی به سبزی کاران طبسی/۷ هزار تن سبزی برداشت می شود

داوود بخشایی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارکرد: برداشت سبزیجات برگی از سطح ۴۴۰ هکتار مزارع زیر کشت این محصول در شهرستان طبس آغاز شده و پیش بینی می‌شود از این سطح بالغ بر هفت هزار و ۳۵۰ تن انواع سبزیجات برگی برداشت شود.

وی متوسط عملکرد سبزیجات برگی در شهرستان طبس را ۲۲ تن در هکتار اعلام کرد و افزود: شهرستان طبس مقام اول سطح زیر کشت و تولید سبزیجات برگی استان خراسان جنوبی را دارد.

مدیرجهادکشاورزی طبس عنوان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی مناسب این شهرستان در تمام فصول سال کشت انواع مختلف سبزیجات انجام می‌شود و محصول تولیدی منطقه از عطر، طعم و کیفیت خاصی برخوردار است.

وی ادامه داد: سبزیجات برگی این شهرستان شامل اسفناج، جعفری، شنبلیله، شوید، شاهی، گشنیز، ریحان، نعنا، تره، تربچه، پیازچه، مرزه، کاهو و... است که قسمت عمده‌ای از آن در فصل‌های پاییز و زمستان برداشت می‌شود.

بخشایی بیان کرد: این سبزیجات به شهرستان‌های همجوار و استان‌های خراسان رضوی، کرمان و یزد عرضه می‌شود.

وی گفت: پیش بینی می‌شود بالغ بر ۵۴ میلیارد ریال درآمد عاید ۴۸۰ بهره بردار این شهرستان شود.

کاهش ۲۴درصدی تولید سبزیجات برگی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس خسارت وارده به سبزیکاران در اثر وقوع سرمای اخیر را ۲۳ میلیارد ریال برآورد و افزود: به ۲۶۷ هکتار از مزارع سبزیجات برگی شهرستان خسارت ۲۰ تا ۵۰ درصدی وارد شده که باعث کاهش ۲۴ درصدی تولید سبزیجات برگی در شهرستان خواهد شد.

وی همچنین خدمات ارائه شده به سبزی کاران را خدمات کارشناسی، تأمین نهاده‌های کشاورزی از قبیل کود و سم، استفاده از کارنده‌های کشت مستقیم در کشت سبزی، مکانیزه کردن کشت و استفاده از لولرهای لیزری جهت آماده سازی سطح مزارع سبزی اعلام کرد.

وی گفت: در شهرستان طبس چهار واحد در زمینه تولید سبزیجات خشک با ظرفیت سالانه حدود یک هزار و ۶۸ تن سبزی خشک مشغول به فعالیت است.

بخشایی عنوان کرد: همچنین در زمینه تغذیه نوین سبزیجات مزرعه‌ای آزمایشی در روستای ابراهیم آباد کریت اجرا که نتایج نهایی آن به اطلاع بهره برداران خواهد رسید.