کتاب «واقفان دارالخلافه» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب اقفان دارالخلافه به قلم بهزاد یعقوبی ساعت ١٨:٣٠ دقیقه با تلاوت قران شروع شد.

بنابراین گزارش، در ابتدای این مراسم حجت الاسلام قرائتی درباره وقف و موقوفات از جمله موقوفات در بازار به ارائه صحبت پرداخت.

بعداز سخنرانی حجت الاسلام قرائتی، حجت السلام معزی نماینده محترم ولی فقیه در هلال احمر در باره محدوده دارالخلافه و اینکه خود در این محله به دنیا آمده مطالبی را عنوان کرد.

وی افزود: یعقوبی هم کاسب موفق بازار است و هم به فرهنگ و هنر می‌پردازد. اولین کتاب او امامزاده های دارالخلافه بود که من بسیار دوست دارم و چه قدر زیبا بود؛ و اکنون کتاب واقفان دارالخلافه.

نماینده ولی فقیه در هلال احمر اضافه کرد: چه قدر خوب است که یک شخص از بازاریان اقدام به جمع آوری و مستند کردن قسمتی از تاریخ ایران می‌کند.

وی سپس به اینکه موقوفات هلال احمر یکی از بزرگترین موقوفه داران کشور است پرداخت و اینکه یک موقوفه که توسط یک زردشتی وقف گردیده در تهران حدود ١٢ هکتار است.

سپس مجری برنامه به قسمتی از مقدمه احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران در این کتاب پرداخت: یکی از نمونه های خواندنی نظر مرحوم امام خمینی در مورد موقوفه ای است که می‌بایست طبق نظر واقف درامد آن صرف روشنایی عتبات عالیات در عراق شود، ولی در دوران جنگ تحمیلی به دلیل بسته بودن راه نجف و کربلا چندین سال عمل به نیت واقف تعطیل بود.

در ادامه این مقدمه آمده است: نمایندگان امام راحل در اوقاف حجج اسلام سیدمهدی امام جمارانی واقای محمدعلی نظام زاده در یکی از ملاقات ها موضوع را با ایشان مطرح می‌کنند و با بیان توجیه که کمک به جبهه و جنگ در راس امور است و پیروزی در جنگ موجب بازشدن راه عتبات و عمل به نیت واقف میشود از ایشان اجازه میخواهند وجوهی را که طی چندین سال از محل درامد این موقوفه جمع اوری و نگهداری شده به نیت واقف در راه دفاع مقدس هزینه کنند ولی امام راحل اجازه ندادند و فرمودند باید صبر کنند تا شرایط محقق شود در همان جهتی که واقف ونیت اوست. بلی اجرای دقیق وقف نامه ها بهترین تضمین برای ماندگاری و احیای وقف است. و کتاب حاضر اسنادی ارزشمند از واقفان و موقوفات دارالخلافه و بعضا شرح احوال و زندگی آنها را ارائه کرده که مربوط به بیش از ١٤٠٠ واقف در طول چهار قرن موفق به این امر خیر شده اند.

بهزاد یعقوبی نویسنده کتاب، سخنران پایانی مراسم بود، وی درباره چگونگی جمع آوری این کتاب به صحبت پرداخت و گفت: حدود ۲۰ ماه پیش تصمیم به تحقیق در زمینه وقف و واقفین در دارالخلافه و مستند کردن آنها کردم که ماحصل ان این کتابیست که امشب رونمایی میشود. این کتاب در سه بخش که اولی به شرح حال برخی واقفین که از لحاظ سیاسی و اجتماعی معروف بودند و بخش دوم واقفان ماندگار و بخش سوم تصاویری از وقف نامه ها که ٣٢٤ صفحه و قطع خشتی جمع اوری شده. امیدورام این کتاب قدمی در راستای هرچه بهتر شناختن این میراث ماندگار و تشویق به مشارکت در وقف جدید باشد چراکه در حال حاظر کودکان کار و زنان بدسرپرست یا بی سرپرست احتیاج به مشارکت های مردمی را دارد.

گفتنی است حجت السلام معزی نماینده محترم ولی فقیه در هلال احمر، حجت السلام قرائتی، آیت الله خسروشاهی، آیت الله بنی طبا، احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر، استادعبدالله انوار، علیرضا تابش ریاست بنیاد سینمایی فارابی، سیروس نیا معاون میراثی اداره کل استان تهران، عابد ملکی شهردار منطقه ١٢، احمدکریمی اصفهانی دبیرکل جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار، لوریس چکناواریان و رازمیک اوهانیان هنرمندان عرصه هنر و اساتید حوزه و دانشگاه و فرهیختگان و متولیان و هیت امنا و شورای بازاریان تهران از میهمانان این مراسم بودند.

در پایان مراسم از بهزاد یعقوبی توسط حجت السلام معزی نماینده محترم ولی فقیه و احمد شرفخانی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف تقدیر شد. و بعداز آن از تعدادی از واقفین و متولیان نمونه نیز توسط اداره اوقاف ناحیه سه شهرتهران تقدیر شد.