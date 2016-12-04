فقط ۳ درصد موقوفات یزد قرآنی است/لزوم توجه واقفان به قرآن

حجت الاسلام حسین زارع زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با وجود اینکه استان یزد در زمینه وقف رتبه پنجم کشور را داراست، تنها سه درصد این موقوفات مربوط به قرآن، آموزه های قرآنی و ترویج آموزه های قرآنی است.

وی بیان کرد: استان یزد در حال حاضر ۱۲ هزار و ۵۴۱ موقوفه با ۳۷ هزار و ۷۲۵ رقبه دارد که تنها ۳۵۱ مورد آن قرآنی است.

زارع زاده ادامه داد: در حال حاضر بیشترین آمار موقوفه قرآنی مربوط شهرستان اردکان است و تاکنون ۴۱ موقوفه در این زمینه به ثبت رسیده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد در مورد خوابگاه دانشکده علوم قرآنی میبد نیز اظهار داشت: احداث این خوابگاه مصوبه سفر رهبر معظم انقلاب است و برای تکمیل آن ۲ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است.

وی عنوان کرد: بخشی از این اعتبار قرار است توسط اوقاف تامین شود که با برنامه ریزی های انجام شده، تا پایان سال این مبلغ پرداخت خواهد شد.

زارع زاده با اشاره به اینکه واقفان خیراندیش در حوزه قرآن نیز ورود پیدا کنند و موقوفاتی در این زمینه داشته باشند، تصریح کرد: وقف باقیات الصالحات است و وقف در حوزه ترویج فرهنگ قرآنی نیز به طور قطع از اجر و ثواب ویژه ای نزد خداوند متعال برخوردار است.