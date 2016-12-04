به گزارش خبرنگار مهر، قدرتعلی حشمتیان رئیس خانه احزاب در سومین کنگره حزب مردمی اصلاحات که عصر امروز در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد، اظهار داشت: بیش از یک قرن است اسم حزب در کشور وجود دارد و هنوز ارزشی برای آن قائل نیستند.

وی افزود: بنده پله پله مراحل را طی کرده ام و به ریاست خانه احزاب رسیده ام. رئیس خانه احزاب باید خدوم احزاب باشد. مسئولین باید در خدمت احزاب باشند نه احزاب در خدمت مسئولین. رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و مقننه باید در خدمت احزاب باشند.

حشمتیان تصریح کرد: رئیس محترم اصولگرای خانه احزاب در دوره گذشته بیش از ۵۰ نامه به مسئولین نوشتند اما اتفاقی نیفتاد.

رئیس خانه احزاب با بیان اینکه بنده از هیچ چیزی واهمه ندارم، گفت: در مجلس ترحیم همسر فرمانده کل ارتش نامه ای به حسین فریدون دادم و گفتم این را به رئیس جمهور بده و گفت به من ربطی ندارد. من هم گفتم بیخود.

وی با تاکید بر اینکه برای خود سهم خواهی نمی کنم اما برای احزاب سهم خواهی می کنم افزود: رئیس جمهور باید وقتی به احزاب برای ملاقات بدهد.

حشمتیان با بیان اینکه تک بعدی را در عرصه ریاست جمهوری قبول ندارید، تصریح کرد: مردم دموکراسی و مردم سالاری می خواهند و مسئولین ما به این اعتقاد ندارند.

رئیس خانه احزاب در پایان گفت: رئیس جمهور و سران مملکت هماهنگ شوند در این صورت هم برجام های داخلی حل می شود و هم فساد در جامعه ریشه کن خواهد شد.