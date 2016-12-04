راندمان نیروگاهی کمتر از ٣٦ درصد/مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو

به گزارش خبرنگار مهر، آرش نجفی در سمینار بهینه سازی انرژی در اتاق ایران با بیان اینکه هم اکنون ما در تولید و مصرف انرژی دچار چالش هستیم، گفت: علی رغم همه تلاش هایی که در زمینه حفظ و نگهداری صنعت برق شده است، راندمان تولید برق در کشور پایین است.

وی با اعلام اینکه در شرایط کنونی ساختارها و تجهیزات تولید انرژی فرسوده شده است و ضرورت دارد که از تکنولوژی های نوین استفاده کنیم، افزود: بخشی از نیروگاه های در مقیاس کوچک و پراکنده ناکارآمد است و با توجه به مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو، احداث نیروگاه های بزرگ نیز صرفه اقتصادی ندارد.

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با اعلام اینکه علیرغم اینکه اقدامات گسترده ای در سالهای اخیر انجام شده است، ما هنوز در شرایط رونق وارد نشده ایم، اظهار داشت: در این شرایط، اگر صنایع توسعه پیدا کنند ما با کمبود انرژی مواجه خواهیم شد.

نجفی بکار گیری پمپ های حرارتی در ساختمان ها را راهی منطقی برای حفظ پایدار انرژی دانست و افزود: برای کاهش مصرف انرژی دو راهکار وجود دارد؛ نخست استفاده از انرژی های تجدید پذیر مانند انرژی های خورشیدی، زمین گرمایی و باد و دوم توسعه تجهیزات تولید حرارت و برودت با راندمان بالا.

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی با بیان اینکه کاهش تلفات انرژی از مزایای استفاده از پمپ های حرارتی در ساختمان ها است، گفت: معتقدیم که برای تعامل با کشورهای بزرگ دنیا باید بهترین تکنولوژی ها را فراهم کنیم.