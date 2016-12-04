اصفهانی ها خویشتنداری بیشتری داشته باشند/لزوم صدورپهباد آتش نشانی

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار بعد از ظهر یکشنبه در اولین مانور عمود پرواز آتش‌نشانی، پلیس و ترافیک کاملا ایرانی با بیان اینکه با توجه به توسعه شهری و جمعیتی امروز نمی‌توان شهرها را به روش سنتی اداره کرد، اظهار داشت: امروز باید از دانش برای اداره شهرها بهره برداری لازم را داشته باشیم و از این رو این مهم باید مورد توجه همه مسئولان قرار گیرد.

وی در ادامه از فعالیت‌های شهرداری اصفهان در حوزه مدیریت بحران شهری در اصفهان تقدیر کرد و با اشاره به رونمایی از پهباد عمود پرواز در آتش نشانی شهرداری اصفهان ابراز داشت: این سیستم برای تسریع در زمان ارائه خدمات به شهروندان در هنگام بحران بسیار تاثیرگذار است و از این رو باید به دیگر شهرهای کشور نیز صادر شود.

آرام و بدون دغدغه‌ای را برای شهروندان در زمینه حوادث احتمالی ایجاد کرد.

وی اضافه کرد: از این رو ضروری است که مسئولان با استفاده از علم و تکنولوژی به روز نسبت به تامین تجهیزات اقدام کنند و با نظارت صحیح از این فناوری‌ها برای ایجاد آرامش در جامعه فعالیت داشته باشند.

تنها با استفاده از علم می‌توان شهرها را ایمن کرد

نجار با تاکید بر اینکه امروزه بسیاری از مجامع شهری با استفاده از علم، فناوری و اندیشه نسبت به ایمن سازی شهرها استفاده می‌کنند، ابراز داشت: امروزه ثابت شده است که تنها با استفاده از این ابزار می‌توان بخش زیادی از معضلات موجود در شهرها را برطرف ساخت.

وی در ادامه با بیان اینکه نقش انسان در کاهش تلفات ناشی از بلایای طبیعی بسیار موثر است، تصریح کرد: برای مثال می‌توان گفت که باید به پنج عامل مهم جانمایی، آزمایش خاک، مصالح استاندارد، کارگر ماهر و نظارت توجه داشت چراکه اگر به این عوامل توجه نشود همانند زلزله ۱۲ دقیقه‌ای در بم ده‌ها هزار کشته در زلزله ۸ ریشتری خواهیم داشت.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اینکه خوشبختانه هرم جمعیتی در شهرداری اصفهان را افراد کارآمد و آگاه تشکیل داده‌اند، اضافه کرد: باید از این ظرفیت برای ساخت‌ و سازهای مناسب‌تر در سطح شهر بهره برداری لازم را داشته باشیم.

وی در ادامه در خصوص برنامه‌های این سازمان برای حل مشکل زاینده رود، اضافه کرد: آنچه که مسلم است این است که دولت یازدهم در خصوص زاینده رود بیشتر از دریاچه ارومیه کار کرده است و اعتبارات خوبی را نیز به این امر اختصاص داده است.

نجار اضافه کرد: سال گذشته مدیریت بحران ۷۰ میلیارد تومان برای تامین خسارات کشاورزی استان اصفهان تخصیص یافت که بیش از نیمی از این اعتبار تخصیص یافت.

وی با بیان اینکه در کشور ۱۰۰ میلیارد متر مکعب آب وجود دارد، اضافه کرد: سه درصد مخصوص شرب، هفت درصد مخصوص صنعت و مابقی صرف کشاورزی می‌شود که باید در این زمینه آب مصرفی در سطح را کاهش دهیم.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: از این رو ضروری است که مردم هم با توجه به وضعیت کشور در زمینه بارندگی خویشتن داری بیشتری داشته باشند.