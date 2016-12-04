عراق مقصد ۵۵ درصد کالاهای صادراتی استان یزد است

محمدرضا علمدار یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یزد به لحاظ صادرات از استانهای سرآمد کشور به شمار می رود و ۶۲ کشور مقصد کالاهای صادراتی این استان هستند اما بیشترین میزان صادرات معادل ۵۵ درصد از اقلام صادراتی یزد به عراق صادر می شود.

وی عنوان کرد: بعد از عراق، کشورهای افغانستان با ۱۸ درصد و پاکستان با هفت درصد در رتبه های بعدی قرار دارند اما بخش قابل توجهی از صادرات این استان نیز به کشورهای اروپایی انجام می شود.

علمدار یزدی با اشاره به اینکه یزد ۱۹۰ قلم کالای صادراتی دارد، افزود: ۱۰ قلم کالای صادراتی استان یزد شاخص تر است که از آن جمله می توان به کاشی و سرامیک، سیم و کابل، پسته و مغز پسته و ... اشاره کرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان یزد خاطرنشان کرد: ۵۳ درصد صادرات استان یزد به ارزش ۵۷۸ میلیون دلار مربوط به کاشی و سرامیک بوده است.

وی ادامه داد: میزان رشد صادرات کاشی و سرامیک در استان یزد نیز قابل توجه بوده به نحوی که در شش ماهه نخست امسال ۱۷۳ میلیون دلار کاشی و سرامیک از استان یزد به خارج از کشور صادر شده است.

علمدار یزدی تاکید کرد: با توجه به اینکه بازارهای هدف به دلیل جنگ و درگیری تا حدی متزلزل شده اند، لازم است هم بازارهای خارجی و هم کالاهای صادراتی متنوع تر شود که این موضوع در کارگروه های اقتصادی استان یزد نیز مورد توجه قرار گرفته است.