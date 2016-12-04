تخصیص بودجه کمیته ملی المپیک عادلانه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرادی در خصوص اینکه برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده وزنه‌برداری در کشور الزاماتی وجود دارد، اظهار کرد: ورزش از سوی دولت در همه نقاط کشور حمایت می‌شود، اما با این متأسفانه منابع مالی وزنه برداری کفاف حضور در همه مسابقات بین‌المللی و آسیایی را نمی‌دهد. فدراسیون وزنه‌برداری به غیر از منابع مالی با مشکلات منابع تجهیزاتی نیز روبه‌رو است. آنچه که این فدراسیون را حفظ کرده اعتبار نشات گرفته از نیروی انسانی مستعد و کارآمد است و این نباید لطمه ببیند.

وی در ادامه افزود: تجهیز سالن ها از وظایف فدراسیون است و برای رفع این مشکل نیز راهکارهای مناسبی اتخاذ خواهد شد. دولت تدبیر و امید نیز در بحث حمایت از ورزش خوب عمل می کند که این جای تقدیر است. امسال ۵۴ درصد بودجه مصوب به فدراسیون از طریق کمیته ملی المپیک تخصیص یافته که این توزیع عادلانه نیست و موضوع باید به گوش مسئولان ورزش کشور برسد.

رئیس فدراسیون وزنه برداری با تأکید بر ادامه برگزاری اردوهای تیم نوجوانان و جوانان اظهار کرد: در حال حاضر فدراسیون از مشکلات و سختی‌های بسیار زیادی رنج می‌برد. در برخی مواقع اردوهای آماده سازی نیز تعطیل شده اند، اما فدراسیون با اتخاذ تدابیر لازمه، اجازه نداد این روند ادامه داشته باشد.

مرادی در خصوص اینکه فدراسیون و مربیان تیم ملی نگاه عادلانه، به همه نقاط کشور دارند، گفت: استعدادها در سراسر کشور رصد شده و فدراسیون به تمام استان ها به منظور استعداد پروری و حضور ورزشکاران در اردوهای تیم ملی بطور عادلانه نگاه می کند. حتی از کادر فنی تیم ملی نیز درخواست شده تا به صورت عادلانه به همه توجه شود که این روند باید همچنان تداوم یابد.