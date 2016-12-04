تبار فرهنگی سرزمین ما را آیت الله احمدی و امثال او نگه می دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نکوداشت حجت الاسلام والمسلمین احمد احمدی رئیس سازمان سمت عصر امروز با حضور اساتید و بزرگان حوزه علوم انسانی در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

سید رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مراسم گفت: خدا را شاکرم که امروز توفیقی حاصل شدتا در نکوداشت این شخصیت برجسته که بنده علاقه خاصی به ایشان دارم حاضر شوم. اینجانب از ۲ سال قبل پیگیر برگزاری این مراسم بودم چون فکر می کردم که ما بیش از اینکه به برگزاری این نکوداشت احتیاج داشته باشیم به شناخت ایشان احتیاج داریم.

وی افزود: آیت الله احمدی از ریشه های فرهنگ و تمدن این کشور است و در دو سنگر دانشگاه و حوزه چشمه جوشانی برای تشنگان بوده است. ایشان از تبار علامه طباطبایی و بزرگان حوزه و دانشگاه مثل شهید بهشتی، شهید مطهری و شهید مفتح هستند. امروز اگر بپرسید چرا از آیت الله احمدی تجلیل می کنیم بنده پاسخ می دهم چون می خواهیم فلسفه، اخلاق و معرفت را تجلیل کنیم. جامعه خسته امروز بیش از هر زمان دیگری به این گونه اشخاص نیاز دارد. روزگار با سرعت می گذرد و افرادی امسال آیت الله احمدی کمتر تکرار می شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: این شخصیت بزرگوار، سرمایه دینی، فرهنگی، اخلاقی و نماد و الگویی برای ما و نسل جوان امروز است. بنده هر وقت ایشان حرف می زنند با دقت به حرفهایشان گوش می کردم چون هر بار چیزهای جدیدی از ایشان یاد گرفتم به همین خاطر فکر می کنم باید نهادهای فرهنگی و مراکز علمی و دانشگاهها دانش و تجربه امثال این بزرگان را مکتوب و به نسل بعدی منتقل کنند. دغدغه سالهای اخیر من تحریف و فراموشی تاریخ است.

رئیس سابق کتابخانه ملی گفت: آیت الله احمدی ویژگیهای برجسته ای مثل اخلاق گرایی، صراحت لهجه، عدم توجه به مناسبات سیاسی روزمره و عدم بروز به مناقشات روزمره سیاسی دارند. حیف که ما به داشته های خود کمتر توجه می کنیم و ریشه های خود را نمی بینیم؛ این در حالی است که امروز اگر برگ سبز و میوه رسیده می بینیم به خاطر ریشه تنومندی است که آن را ندیده ایم. احمدی از ریشه های این سرزمین است و ما باید برای تداوم فرهنگ، این ریشه ها را پاس بداریم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان تاکید کرد: ایشان به مثابه شهید مفتح، شهید بهشتی و شهید مطهری و به همان اندازه بر وحدت حوزه و دانشگاه نقش داشته اند. تبار فرهنگی این سرزمین را آیت الله احمدی و امثال او نگه می دارند و بنده در همینجا خدا را قسم می دهم که چراغ فروزان افرادی مثل دکتر احمدی همیشه روشن بماند تا حیات انسانی، حیات فرهنگی و حیات اخلاقی ما تداوم پیدا کند.