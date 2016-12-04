نظارت بر ساخت و سازها در روستاهای رزن تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضا عراقی ظهر یکشنبه در کارگروه تامین مسکن شهرستان رزن با بیان اینکه در ساخت مسکن مهر همه جوانب ساخت در نظر گرفته نشده و رفع این مشکلات زمان بر است، گفت: وظیفه همه ما حل مشکلات مساکن مهر است اما این امر نیازمند برنامه زمان بندی و جامع است.

عراقی با اشاره به توسعه حاشیه نشینی و ساخت سازهای غیر مجاز در روستاها گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان باید خانوارهایی که به لحاظ بهره مندی از مسکن دچار مشکل هستند را دسته بندی کند.

وی با بیان اینکه بخشی از ساخت و ساز ها در داخل حریم روستاها و برخی دیگر در خارج حریم روستاها است، گفت: با توجه به وضعیت خانواده ها این مشکلات مرتفع خواهد شد.

محمود رضا عراقی عدم نظارت قبل از ساخت و سازها را مهمترین علل در بروز مشکلاتی از قبیل حاشیه نشینی عنوان کرد و گفت: افزایش نظارت ها کاهش ساخت سازهای غیر مجاز و خارج از محدوده را به دنبال خواهد داشت و به نتیجه رسیدن امور نیز نیازمند تعامل همه ارگان ها است.

پروژه های سفر رئیس جمهور به استان همدان باید تعیین تکلیف و فرایند پرداخت اعتبارات هرچه سریعتر طی شود رئیس سازمان برنامه بودجه استان همدان نیز با بیان اینکه پروژه های سفر رئیس جمهور به استان همدان باید تعیین تکلیف و فرایند پرداخت اعتبارات هرچه سریعتر طی شود، گفت: درمجموع ۴پروژه نیمه تمام شهرستان رزن از پروژهای مهم سفر رئیس جمهور به استان همدان است.

سید اسکندرصیدایی افزود: موافقت تخصیص اعتبار ۵ پروژه سفر رئیس جمهور که هرکدام از آنها رقم کلانی دارند از سازمان برنامه بودجه کشور گرفته شده و بزودی اعتبارات به استان تزریق خواهد شد.

وی اظهارداشت: درحال حاضر پروژهایی از قبیل کتابخانه و سالن ورزشی بانوان رزن بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

صیدایی با بیان اینکه توزیع اعتبارات بر اساس میزان پیشرفت پروژها و اثر گذاری آنها است، ادامه داد: پیشرفت کمی و کیفی پروژها رصد می شود و در صورت وجود خلاء طبق قانون دستگاه مورد نظر باید پاسخگو باشد چراکه عملکرد نامناسب دستگاهها و عدم استفاده مناسب از بودجه موجب سلب بودجه خواهد شد.

عدم اطلاع سازمان برنامه بودجه از اعتبارات دهیاری ها و نحوه هزینه کرد این اعتبارات

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات کشور عدم اطلاع سازمان برنامه بودجه از اعتبارات دهیاری ها و نحوه هزینه کرد این اعتبارات است، افزود: باید بودجه دهیاری ها نیز مانند سایر اعتبارات ساماندهی و هدفمند هزینه شود.

وی اظهارداشت: پاداش پایان خدمت تمام بازنشستگانی که تا پایان اسفند سال ۹۴بازنشسته شده اند برای پرداخت به دستگاه ها ابلاغ شده است.

وی از پیش بینی ۲۴۰ میلیون تومان اعتبار برای مسدود کردن چاههای غیر مجاز شهرستان رزن خبر داد و گفت: این میزان اعتبار به طور کامل تخصیص خواهد شد.

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه با مشکلات عدیده ای در بحث پروژهای عمرانی مواجه هستیم، گفت: درحال حاضر بیش از ۳۶۵ خانوار در شهرستان رزن به دلیل حاشیه نشینی و ساخت مسکن در خارج از محدوده با مشکلات عدیده ای از قبیل تامین آب شرب، برق و گاز مواجه هستند.

حسن لطفی افزود: به علت فرا رسیدن فصل سرما دستگاهای خدمات رسان باید هرچه سریعتر نسبت به ارائه خدمات به این خانوارها اقدام کنند تا سپس راهکار مناسبی برای حل مشکل آنها اندیشیده شود

نبود زمین برای ساخت و ساز در روستا ها باعث افزایش قیمت زمین شده است

وی با بیان اینکه نبود زمین برای ساخت و ساز در روستا ها باعث افزایش قیمت زمین در روستاها شده است، اظهارداشت: متولیان مسکن باید در روستاها زمین هایی برای ساخت و ساز پیش بینی کنند تا مشکل حاشیه نشینی و ساخت ساز خارج از محدوده روستا حل شود.

نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحویل به موقع و بدون مشکل مسکن مهر شهر قروه درجزین ادامه داد: طولانی شدن زمان واگذاری مسکن مهر شهر قروه درجزین باعث نارضایتی متقاضیان شده که دستگاههای ذی ربط باید هرچه سریعتر نسبت به واگذاری مسکن مهر این شهر اقدام کنند.

حسن لطفی در بخش دیگری از صحبت های خود با انتقاد از طولانی شدن ساخت کریدور شمال استان همدان گفت: عملیات اجرایی کردیدور شمال استان همدان از سال ۱۳۸۷ شروع شده و با گذشت بیش از ۸سال فقط ۳۰درصد از این پروژه آن هم به طور ناقص به بهره برداری رسیده است.

ساخت ۳ کیلومتر از کنارگذرشهر رزن که عملیات اجرایی آن سالها متوقف بود با تامین اعتبار ۱۱ میلیارد تومانی آغاز شده اما سرعت عملیات اجرایی آن کند است وی خاطرنشان کرد: ساخت ۳ کیلومتر از کنارگذرشهر رزن که عملیات اجرایی آن سالها متوقف بود با تامین اعتبار ۱۱ میلیارد تومانی آغاز شده اما سرعت عملیات اجرایی آن کند است.

وی با بیان اینکه ساخت تصفیه خانه فاضلاب شهر رزن ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، ادامه داد: ساخت و مطالعه فاضلاب شهر دمق و قروه درجزین از مطالبات اصلی مردم این دو شهر است.

وی به مشکل برداشت بی رویه ماسه از رودخانه های سطح شهرستان رزن اشاره کرد و بابیان اینکه افراد سودجو بدون هیچگونه نظارتی اقدام به این کار میکنند، گفت: افراد سودجو بااین اقدام موجب تخریب زمین های کشاورزی حاشیه رودخانه ها می شوند.

فرماندار شهرستان رزن نیز مهم ترین مشکل شهرستان رزن را معوقات بانکی وام های مقاوم سازی و زلزله عنوان کرد و گفت: درصورت تصویب و اجرای قانون بخشدوگی دیرکرد وام های زیر ۱۰۰میلیون تومان این مشکل شهرستان رزن حل خواهد شد.

فتحعلی حسینی افزود: تا به امروز بیش از ۲۱هزار واحد مسکونی در شهرستان رزن مقاوم سازی شده است.

وی با بیان اینکه برای اتمام پروژهای عمرانی شهرستان رزن ۲۱۵میلیارد تومان اعتبار نیاز است، اظهارداشت: با این روند تخصیص ده سال طول خواهد کشید تا پروژه های نیمه تمام شهرستان رزن به اتمام برسد.

وی از بهره برداری ۳۰واحد از مسکن ۲۱۸واحدی شهر قروه درجزین در سالجاری خبر داد و گفت:متاسفانه طولانی شدن تحویل مساکن مهر و افزایش سهم پرداختی متقاضیان نارضایتی متقاضیان را در پی داشته است.