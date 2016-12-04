سبز شدن کشاورزی به نفع اقتصاد کشور است

رستمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این شرکت تولید کننده سموم شیمیایی، دامی و خانگی است، توجه به فناوری های کشاورزی را حائز اهمیت دانست و اظهار کرد: بدون بهره گیری از فناوری های نوین در عرصه کشاورزی، انتظار بازدهی بالای اقتصادی از این حوزه معقول نیست.

وی خاطرنشان کرد: از این رو می توان نمایشگاه های بین المللی کشاورزی را فرصتی برای معرفی و مبادله در زمینه فنآوری های نوین حوزه کشاورزی دانست.

نایب رییس شرکت ملی شیمی کشاورزی در خصوص نقش کشاورزی در تقویت اقتصاد ملی، افزایش تولید ناخالص داخلی و همچنین تامین نیازهای غذایی کشور، گفت: طبعا کشاورزی در اقتصاد نقش اساسی دارد، زیرا زیربنای اقتصاد خانواده بویژه در بخش روستایی را کشاورزی و دامپروری شکل می دهد.

وی در ادامه تصریح کرد: از همین رو برای ارتقای این بخش باید از تکنولوژی های مدرن استفاده کرد. تا بتوانیم با بهره گیری از حداقل ها نسبت به سرمایه های پایه (آب و زمین و انرژی) بیشترین استفاده را ببریم.

رستمیان تاکید کرد: سبز شدن کشاورزی به نفع اقتصاد کشاورزی است چراکه علاوه بر صرفه جویی در استفاده از منابع پایه ای در تولید محصولات هم با استفاده از فناوری ها می توانیم محصولات سالم تر و بیشتری را به دست مشتری برسانیم.

وی با بیان اینکه این شرکت نخستین و مجهزترین کوره پسماند سوز شیمیایی کشور را در اختیار دارد گفت: دفع زائدات حاصل از کشاورزی یکی از مهمترین راه ها برای حفظ محیط زیست و کمک به افزایش بهره وری کشاورزی است.

رستمیان سهم فناوری ها را در ارتقای کشاورزی کشورمان بسیار تاثیرگذار خواند و ادامه داد: هرچند بسیاری از چالش های موجود کشاورزی به دلیل نبود زیرساخت های مناسب است اما ورود فناوری ها و حتی کسب آنها از سوی شرکت های دانش بنیان بومی ما می تواند بسیاری از آلودگی ها و هدررفت های بخش کشاورزی را کاهش دهد.

ششمین نمایشگاه بین المللی محصولات و فناوری کشاورزی، گیاهی، ارگانیک و صنایع وابسته با شعار فن آوری های نوین، رونق تولید و توسعه صادرات از شانزدهم تا نوزدهم آذرماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی برگزار می‌شود.