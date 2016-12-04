به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در آستانه ۱۶ آذر روز دانشجو در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، با بیان اینکه امروز با یک دولت کنایه‌زن طرفیم، اظهار داشت: کاش آنقدر که وقت برای تولید کنایه می‌گذاشتند برای حل مشکلات فراوان کشور وقت صرف می‌کردند.

وی ادامه داد: کشور از مشکلات عمیقی رنج می‌برد که متاسفانه در برخی بخش‌ها از طاقت مردم خارج شده است، ولی انگار در ذهن بعضی ها تولید کنایه برای حذف منتقدان، اولویت بیشتری دارد تا وقت صرف کردن برای حل مشکلات کشور.

بذرپاش تاکید کرد: باید به این بساط پایان داد و حل مشکلات در رأس آنها تولید، اشتغال و رفع فقر و مبارزه بی‌امان با فساد که متاسفانه مانند موریانه پایه‌های کشور را می‌خورد، در اولویت کارها قرار داد.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متاسفانه کشور را گران اداره می‌کنیم؛ اگر نکته‌سنج باشیم به غیر از حقوق های نجومی که هنوز اتفاقی برای به سرانجام رساندن آن نشده، برخی از مدیران زندگی‌های نجومی دارند که باید پاسخ بدهند از کجا آورده‌اند؟

وی ادامه داد: هزینه‌های مدیریتی کشور باید حداقل باشد و هزینه‌های حداکثری به سمت خدمت به مردم سرازیر شود، ولی الان حداکثر هزینه ها صرف مدیریت و اداره، بجای خدمات و خدمت می‌شود.

بذرپاش گفت: واقعا ۳۷ سال است که برخی مدیران می‌خواهند جمهوری اسلامی را سرنگون کنند ولی مردم نگذاشتند؛ برخی مسئولین خواستند این کار را دنبال کنند که برخی از آنها رسوا شدند و برخی به دلیل توانایی و مهارت سیاسی هنوز بازی‌شان برای مردم رو نشده است.

وی افزود: برخی از مسئولین هم ناخواسته این کار را دنبال می‌کنند و بعضاً خودشان هم متوجه نیستند، ولی با ناکارآمدی مفرط و ضعف این امر را دنبال می‌کنند و در جای دیگر اصرار به تحلیل توان راهبردی کشور را دارند که این تحلیل هم خود تکمیل کننده پازل طراحی شده برای کشور است.

عضو هیات رئیسه مجلس نهم، با بیان اینکه برجام محک ساده لوحی برخی شده است، تاکید کرد: تاریخ را خوب نظاره کنیم، فاصله بین ابوموسی اشعری شدن تا مالک اشتر شدن بسیارکم است.

بذرپاش افزود: همه فرصت ها را از دست ندهیم؛ همه با هم برای عبور از این بحران‌ها متحد شویم و دست یکدیگر را بفشاریم، واقعا «رحماء بینهم» باشیم.

وی خاطرنشان کرد: زمان اعتماد بیشتر به نیروهای خودمان رسیده است و باید واژه توانستن را با صدای رساتر صرف کنیم.