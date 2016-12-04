بیش از ۸۰ درصد کارگاه های مجتمع ثامن الحجج قابل بهره برداری هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران زنگیشه با اشاره به اقدامات شهرداری تهران در بحث انتقال اوراقچیان محور شوش- فداییان اسلام، اظهار داشت: هماهنگی لازم با شرکت های آب وفاضلاب و گاز به عمل آمده است و تا کنون لوله کشی های اصلی گاز به اتمام رسیده و چاه های آب نیز حفر شده اند و به زودی مشکل آب و گاز این شهرک به طور کامل برطرف می شود.

وی با اشاره به این که نوع فعالیت های واحد های صنفی مستقر در مجتمع ثامن الحجج به گونه ای نیست که با لوازم و آلات برقی سر و کار داشته باشند و در این مجتمع برق زیادی مصرف نمی شود، تصریح کرد: در حال حاضر برق کارگاهی در این منطقه وجود دارد و کارگاه ها با مشکل برق رو به رو نیستند؛ اما برای رفاه حال واحد های صنفی و طی مذاکره با استانداری و شورای تامین استان، تیرهای برق در این مجتمع علم شده است و به زودی امکان استفاده از برق شهری در این منطقه برقرار می شود.

زنگیشه افزود: چند چشمه سرویس بهداشتی به صورت ثابت و پرتابل هم در این مجتمع نصب شده است و قابل بهره برداری است.