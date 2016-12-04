به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد ظهر یکشنبه، در آئین رونمایی از پهباد فرماندهی عمود پرواز آتش‌نشانی، پلیس و ترافیک کاملا ایرانی اظهار داشت: با توجه به افزایش جمعیت، کلانشهرهای کشور دچار چالش‌ها، نارسایی‌ها و مشکلات بسیاری شده‌اند.

وی با بیان اینکه شهرداری‌ها در گذشته دستگاه‌هایی صرفا خدماتی بودند، تصریح کرد: امروزه ماموریت شهرداری‌ها از دستگاه‌های صرفا خدماتی به نهادهای فرهنگی، خدماتی، اجتماعی تغییر کرده که با توجه به افزایش چالش‌های شهری نیاز به توجه به علوم و فنون جدید و استفاده از فناوری‌های نوین شهری بیش از گذشته احساس می‌شود.

شهردار اصفهان ادامه داد: در دیدار اخیر با مقام معظم رهبری ایشان اصفهان را شهر علم خواندند که این نشان از توجه و اهمیت این شهر به جایگاه علم به عنوان نماد توسعه شهری است.

وی با بیان اینکه در برنامه اصفهان ۱۴۰۰ قرار است اصفهان به شهری دانش محور تبدیل شود، افزود: به همین دلیل تمام اهداف و ماموریت‌های خود را در این راستا قرار دادیم.

جمالی نژاد تاکید کرد: شهرداری اصفهان به عنوان نخستین شهر در کشور، مرکز خلاقیت و نوآوری و همچنین مرکز فناوری‌های نوین شهری را راه‌اندازی کرد به نحوی که در مرکز خلاقیت و نوآوری ایده پردازی ها انجام شده و در مرکز فناوری های نوین شهری این ایده ها به فن و تکنولوژی تبدیل شوند.

وی اضافه کرد: به طور مثال از پهبادها در مسائل مختلف شهری تاکنون استفاده نشده بود که نمونه آنرا برای نخستین بار در کشور در آتش نشانی اصفهان به کار گرفتیم.

شهردار اصفهان با بیان اینکه قرار است در تیرماه سال آینده مجموعه‌ای از فناوری‌های نوین شهری را به نمایش گذاریم، گفت: برای نخستین بار در کشور تفاهمنامه‌ای را با معاونت فناوری ریاست جمهوری در حوزه خودروهای هیبریدی، موتورهای برقی، دوچرخه‌های برقی، استفاده از فناوری‌های نوین در جمع‌آوری زباله و غیره به امضا رساندیم که کمک بسیاری به توسعه شهر اصفهان در حوزه فناوری‌های نوین می‌کند.