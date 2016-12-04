دوچرخه سوار و دونده ایرانی با شعار حفظ یوز به شاهرود رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، شاهرود را می توان به عنوان یکی از آخرین امیدهای حفظ یوز پلنگ آسایی به شمار آورد لذا طی سال های اخیر افراد بسیاری تلاش کردند تا با جلب توجه مردم و مسئولان بتوانند گامی هر چند کوچک در راستای حفظ این گونه ارزشمند بردارند لذا اکبر نقدی دونده مرندی و مسعود نیکو دوچرخه سوار کرجی نیز در این مسیر همراه شدند تا بتوانند با بهره گیری از این فرصت ارزشمند و طی محور سبزوار به شاهرود به عنوان مسیر تردد یوز حامل این پیام باشند که امروز حفظ یوز آسیایی وظیفه همه ما محسوب می شود.

این دو ورزشکار که بعدظهر ۱۴ آذر مقارن با روز جهانی یوزپلنگ با رسیدن به شاهرود مورد استقبال مسئولان محیط زیست، اداره ورزش و جوانان شهرستان و طبیعت دوستان شاهرود قرار گرفتند آنها که بیش از این سفر در اردکان یزد نیز با شعار حفظ یوزآسیایی مسیر ۱۰۵ کیلومتری را طی کرده اند امروز در دومین اقدام ارزشمند خود با طی مسافت ۲۰۵کیلومتری سبزوار شاهرود حمایت مسئولان، توجه رانندگان را به مسئله حفظ یوز آسایی را از همه آحاد مردم خواستار شدند سفر این حامیان یوز از سبزوار آغاز و به شاهرود ختم شد تا طی این مسیر بتواند وظیفه همگانی یعنی حفظ یوز آسیایی را بیش از پیش در جامعه منعکس کند.

هدف از این برنامه نمادین نمایش اهمیت یوز است

اکبر نقدی دونده مرندی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه بررسی ها نشان می دهد طی سال های اخیر تصادفات بیشترین عامل تلفات یوزآسیایی محسوب می شود لذا برای ایجاد جلب توجه عمومی نسبت به حفظ این گونه ارزشمند مسیر سبزوار به شاهرود به صورت پیاده طی شد، ابراز داشت: هدف از اجرای این برنامه ها آن است که مردم بیشتر به مسئله یوز توجه کنند، شاهرود آخرین امید حفظ یوز آسیایی به شمار می رود و انجام این قبیل برنامه ها می تواند در فرهنگ سازی و کاهش سرعت خودروهای عبوری نقش مهمی ایفا کند.

وی افزود: بعد از پیمایش اردکان برنامه سبزوار به شاهرود دومین برنامه در راستای حفظ یوز آسیایی به شمار می رود و بی شک این اقدامات و نقش رسانه ها در اهمیت حفظ یوزآسیایی زمانی آشکار می شود که همگان به وظیفه خود مبنی بر حفظ محیط زیست جامع عمل بپوشانند.

دوچرخه‌سوار کرجی نیز در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر تأثیر این اقدامات بر فرهنگ‌سازی، پاسخ داد: در بحث محیط‌زیست بعضی موارد مثل نریختن زباله در طبیعت و یا استفاده نکردن از پلاستیک با فرهنگ‌سازی در جامعه اصلاح می‌شود که باید در راستای آن ابتدا فرهنگ محیط‌زیستی در جامعه پایه‌گذاری و سپس مردم نیز رعایت کنند تا بتوان به آن ایدئال‌ها در جامعه دست‌یافت.

مسعود نیکو در ادامه تصریح کرد: حفظ یوزآسیایی اقدامی گسترده است که همکاری همه آحاد مردم را می طلبد و تنها از نهاد مردمی به تنهایی نمی توان انتظار داشت بلکه باید مسئولان برای نجات آخرین بازماندگان یوزآسیایی کوشا باشند و معتقدیم این امر با فرهنگ سازیبه تنهایی نمی توان در حال حاضر جلوی پیشروی تلفات را گرفت چراکه اگر بخواهیم تا نهادینه شدن فرهنگ در جامعه شکیبایی به خرج دهیم احتمال انقراض یوز را افزایش خواهیم داد لذا باید در ابتدای امر مسئولان دولتی در این مسیر پیشگام باشند.

وی افزود: امیدواریم همه آحاد مردم مواردی را که می توان در راستای حفظ یوز آسیایی انجام داد را رعایت کنند، و هدفی که بر روی آن متمرکز شده ایم رعایت سرعت مطمئنه رانندگان در کریدور محدوده میامی-عباس آباد است چرا که توجه به علائم عبور یوز و کاهش سرعت می تواند خطر پذیری و تلفات یوز آسیایی را به حداقل برساند.

اقدامات نمادین برای حفظ یوز کارکردی ویژه دارند

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود نیز در خلال مراسم استقبال از دو ورزشکار حامی یوز پلنگ آسیایی با بیان نقش این نهاد در حمایت از محیط زیست و اقدامات نمادین در راستای حفظ گونه های ارزشمند، ابراز داشت: اداره ورزش و جوانان به تشکل های زیست محیطی در قالب سازمان های مردم نهاد مجوز کار ارائه می دهد تا هر فردی در جامعه بتواند از این طریق پیام خود را به دیگر اقشار جامعه انتقال دهد و این نهاد با توسعه، گسترش و نشر این تشکل ها از محیط زیست حمایت می کند.

مجید محمدی در ادامه تصریح کرد: خواستگاه یوزپلنگ آسیایی در شاهرود واقع شده است و اقدامات نمادین درحمایت از این گونه می تواند کمک کند تا افراد بومی به ارزش کار پی ببرند که چطور امروز فردی خارج از استان کیلومترها مسافت را طی می کند تا نسبت به آگاهی در راستای حفظ یوزآسیایی در منطقه ما قدمی بردارد همراهی این تیم دو نفره در ماه پایانی صفر مقارن با پیاده روی های رضوی این مسئله را در ذهن افراد تبدیل به یک ارزش می کند که افراد در راستای حفظ محیط زیست خود کوشا باشند.

وی افزود: دفتر محیط زیست پایدار ورزش اهداف بسیاری را دنبال می کند که یکی از مهم ترین آن حمایت از گونه های در حال انقراض است لذا بر این اساس تفاهم نامه ای بین اداره محیط زیست و اداره ورزش جوانان شاهرود منعقد شد تا نگاه جامعه ورزش فراتر از تربیت امر همگانی ورزش پیش رود و امروز این نهاد یکی از پیشگامان حمایت از محیط زیست اقدامات این چنین را تقدیر خواهد کرد.

برای حفظ یوز باید اقدامات عملی کرد

سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست شاهرود هم در خلال این مراسم با بیان اینکه نظیر اینگونه اقدامات فرهنگی جامعه را نسبت به محیط زیست آگاه می کند، ابراز داشت: زمانی یک پیام فرهنگی در جامعه منعکس می شود که آثار آن به نوعی در جامعه به معرض نمایش گذاشته شود و این حرکت می تواند سرآغاز تبلیغی به شمار رود تا رانندگان عبوری در مواجه با یوز احتیاط کنند و همه آحاد جامعه نسبت به مسئله حفظ یوز آسیایی کوشا و سهیم باشند.

علی اکبر قربانلو در ادامه تصریح کرد: باتوجه به اینکه بزرگترین و مهم ترین زیستگاه یوزپلنگ در حوزه استحفاظی شهرستان شاهرود قرار دارد از همه اقشار مختلف مردم به خصوص همشهریان و رانندگانی که قصدعبور از محورهای مواصلاتی این شهرستان را دارند اگر یوزی را در حال تردد از جاده مشاهده کردند از سرعت خود بکاهند و اجازه تردد بدون خطر یوز پلنگ در را در محدوده زیستگاه خودش دهند تا شاهد افزایش جمعیت یوزآسیایی باشیم.

وی افزود: متاسفانه اکثر دامدارهای منطقه توران از وجود بیمه پلنگ و یوز پلنگ بی اطلاع هستند و همین امر سبب می شود ساکنان حاشیه روستاهای پارک ملی توران با مشاهده یوزپلنگ به این جاندار به عنوان یک دشمن دام نگاه کنند و بدون آگاهی سبب کشته شدن این گونه ارزشمند شوند لذا از دولت تقاضا مندیم در راستای افزایش آگاهی دامدارها نسبت به حفظ یوز آسیایی تدابیری را اندیشه کند.